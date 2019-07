Zlati jadralec Liam Orel: Zdaj si želim počitnic, po počitnicah pa olimpijsko normo

"Res se je bilo potrebno odločati za skrajnosti in veliko tvegati," je po zmagi v svoji starostni skupini na mladinskem svetovnem prvenstvu v Anziu dejal slovenski up Liam Orel.

"Res se je bilo potrebno odločati za skrajnosti in veliko tvegati," je po zmagi v svoji starostni skupini na mladinskem svetovnem prvenstvu v Anziu dejal slovenski up Liam Orel. Foto: Robert Deaves

Koprski jadralec Liam Orel je na mladinskem svetovnem prvenstvu razreda finn, ki ga je od torka gostil italijanski Anzio, osvojil zlato medaljo v konkurenci do 19 let. Po uspešno opravljenih maturitetnih izpitih in odličju v olimpijskem enosedu ima sedaj le še eno neizpolnjeno željo – počitnice.

Odgovor, kdo so najboljši krmarji razreda finn v starostnih skupinah U19 in do 23 let, je ponudil že predzadnji tekmovalni dan mladinskega svetovnega prvenstva, ko si je zmago v skupnem seštevku prijadral lanski podprvak Oskari Muhonen iz Finske, v konkurenci do 19 let pa Liam Orel, ki si je v desetih regatah nabral neulovljivo prednost 57 točk. V sklepni plov se je Koprčan zato podal neobremenjen in sproščeno odjadral še zadnjo regato.

Potrebno se je bilo odločati za skrajnosti in veliko tvegati

"Pogoji so bili ves teden zelo težki. Imeli smo malo vetra, kar mi sicer ustreza, a je bil zelo spremenljiv. Če nisi izbral prave stranice regatnega polja, si bržkone ostal v ozadju. Tudi vožnja po sredini proge ni bila varna izbira. Res se je bilo potrebno odločati za skrajnosti in veliko tvegati," je dejal Orel, ki z izjemo zadnjega plova ni veliko grešil.

Na olimpijske kvalifikacije decembra v Melbourne se najverjetneje ne bo podal, bo pa olimpijsko normo lovil prihodnje leto v Genovi. Foto: Robert Deaves

"Ko je veter po zadnjem startu obrnil v desno, sem izgubil štiri mesta, na krmni stranici, kjer sem jadral po sredini, pa me je prehitelo še dvanajst tekmecev," je bilo v Orlovem glasu zaznati kanček jeze, saj je zaradi slabše taktične poteze zdrsnil s petega na končno osmo mesto. "Vseeno sem osvojil vse, kar sem želel in dosegel več, kot sem pričakoval," je po kratkem razmisleku še dodal član koprskega Jadra.

Olimpijsko normo bo lovil prihodnje leto v Genovi

Na olimpijske kvalifikacije decembra v Melbourne se najverjetneje ne bo podal, bo pa olimpijsko normo lovil prihodnje leto v Genovi, saj meni, da ima tam več možnosti. "Problem je, da letos v Evropi ne bo več veliko regat za finne. Jaz si bom najprej privoščil počitnice, ker sem po maturi in prvenstvu popolnoma izčrpan, potem pa septembra začnem s pripravami. Udeležil se bom regate na Gardskem jezeru, s Federicom Colaninnom se dogovarjam za skupne treninge, nakar bom formo stopnjeval do aprila. Če bo v Genovi malo pihalo, sem lahko zelo hiter," je načrte razgrnil mladi up slovenskega jadranja, pred katerim je zelo negotova prihodnost.

Razred finn po Tokiu 2020 ne bo več olimpijska disciplina. Foto: Robert Deaves

Razred finn namreč po Tokiu 2020 ne bo več olimpijska disciplina, alternative za jadralce, težje od 85 kilogramov, pa mednarodna jadralna zveza ne ponuja.

Končni vrstni red: 1. Oskari Muhonen (Fin) - 34 točk 2. Joan Cardona (Špa) - 50 točk 3. Nils Theuninck (Švi) - 52 točk ... 8. Liam Orel (Slo) - 100 točk Vrstni red U19: 1. Liam Orel (Slo) - 100 točk 2. Paolo Freddi (Ita) - 151 točk 3. Roberto Rinaldi (Ita) - 159 točk …

