Liam Orel osmi skupno in zlat v konkurenci do 19 let

Anzio, SP do 23 let v razredu finn

"Vrnil sem se, ker so tekmovalci v tem razredu bolj zreli in vse skupaj deluje bolj profesionalno," je svojo odločitev, da zapusti razred laser obrazložil slovenski jadralec leta 2017 Liam Orel.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koprski jadralec Liam Orel je na svetovnem prvenstvu do 23 let razreda finn, ki je potekal v Anziu v Italiji, zasedel skupno osmo mesto in obenem osvojil zlato v konkurenci do 19 let. V enajstih regatah v petih tekmovalnih dnevih je zbral 100 točk. Zmagal je Finec Oskari Muhonen (34).