Kim Pletikos bližje olimpijski normi

Čeprav so bili za drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva razreda laser radial predvideni trije plovi, je organizatorjem v šibkem vetru uspelo izpeljati le enega. "Danes smo šli na vodo takoj zjutraj, izgubili nekaj časa s ponavljanjem startov, potem pa nam je končno uspelo odvoziti eno regato. Na začetku je pihalo s hitrostjo približno deset vozlov, poleg smo imeli še 30 metrov toka, nato je v drugi orci veter padel. Meni je uspel odličen start. V prvi stranici sem vozila z večjo skupino in svoj položaj obdržala vse do cilja. Računali smo na še eno regato, toda dve uri po koncu prve vetra še kar ni bilo, zato so nas poslali nazaj na obalo," je bila z uvrstitvijo na 11. mesto zadovoljna Kim Pletikos, ki je v skupni razvrstitvi napredovala s 75. na 49. mesto.

Bolje je šlo tudi Lin Pletikos. "V edini regati danes sem dobro začela, toda kmalu zatem naredila napako. V nadaljevanju sem jo poskušala popraviti in do cilja nadoknaditi nekaj mest," je 25. rezultat pojasnila Lin, ki se je s svežnjem 77 točk povzpela na skupno 82. mesto.

Na lestvici držav, ki še nimajo olimpijske norme, je Slovenija trenutno na 14. mestu. Zadnjo od desetih razpoložljivih olimpijskih vozovnic bi po trenutni razvrstitvi osvojila jadralka Svete Lucije na 41. mestu, ki je osem mest pred Kim.

