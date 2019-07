Kim in Lin Pletikos lovita olimpijske vozovnice

Slovenki sta prvo od dvanajstih načrtovanih regat v prefekturi Tottori končali na 38. in 52. mestu, kar ju trenutno uvršča na 75. in 103. mesto.

"Na morje smo šli šele ob 15. uri in izpeljali eno regato, pa še to so morali skrajšati na orci. Jaz sem dobro startala in večino stranice v veter mi je dobro kazalo, potem pa sem ostala v vetrovni luknji in izgubila kar nekaj mest. Jutri je napovedanega več vetra, kar nameravajo organizatorji izkoristiti za tri regate," je povedala Kim Pletikos.

Za Lin Pletikos je bila uvodna epizoda malce grenka, saj so ji sodniki pet sekund pred startom dosodili kazenski obrat. "Ni mi ostalo drugega, kot da poskusim rešiti, kar se rešiti da. To mi je v krmni stranici tudi uspelo, vendar sem med drugo orco ponovno izgubila veliko mest, ki jih zaradi skrajšane regate nisem mogla več nadoknaditi," je povzela mlajša izmed sester Pletikos.

