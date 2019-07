Slovenski jadralec za las zgrešil olimpijsko normo

"Z rezultatom sem zadovoljen, ker je 26. mesto moja najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih, je pa seveda prisotnega nekaj grenkega priokusa, še posebej zato, ker sem končal kot šesta država na lestvici držav v boju za normo, pet držav pa bo zdaj to vozovnico tudi dobilo. Biti šesti malo boli, ampak to mi daje samo še dodatno motivacijo za naprej. Zdaj me čaka nekaj dni počitka, regeneracije, potem pa se avgusta vračam na Japonsko, kjer me čakata predolimpijska regata in regata svetovnega pokala," je dejal Zelko.

Mariborčan ima še vedno možnosti za nastop v Tokiu 2020. Zadnjo vozovnico bo lovil prihodnje leto na regati svetovnega pokala v Genovi, kjer se bo norma podelila še dvema evropskima državama.

Po dvanajstih regatah SP v vodstvu ostaja Avstralec Tom Burton, štiri točke zaostanka ima njegov rojak Matthew Wearn, na tretjem mestu pa je Novozelandec George Gautrey.