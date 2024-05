Na jadralni zvezi v mislih tudi olimpijske kolajne

Toni Vodišek (formula kite), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL) in Lin Pletikos (ilca 6) ter Tina Mrak in Jakob Božič (470) bodo zastopali Slovenijo na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo po dvajsetih letih ponovljena največja zasedba v olimpijskem jadranju iz naše države. Prvo ime bo nekdanji svetovni in evropski prvak Vodišek. Ekipa se lahko še razširi. Marina Vodišek je druga na čakalni listi za nastop v kajtanju, Val Eržen pa je prvi na seznamu morebitnih dodatnih potnikov na deski.

"Letošnje leto nam je postreglo z rezultati, nad katerimi smo bili vrhunsko presenečeni. Peterica posadk se je uvrstila na OI, tako številčna ekipe je bila pred dvajsetimi leti le v Atenah, kjer je bil bronast v razredu laser Vasilij Žbogar za prvo olimpijsko medaljo za slovensko jadranje. To želimo ponoviti v Franciji," je na predstavitvi ekipe v Kopru izpostavil predsednik Jadralne zveze Slovenije Samo Lozej.

Žan Luka Zelko Foto: Jadralna zveza Slovenije Toni Vodišek je povedal, da je zelo vesel, ker gre ekipa v tako velikem številu na OI, kjer bodo tekme v Marseillu. "Imeli bomo skoraj dva meseca priprav, to bo skoraj tako, kot bi bili v domačem okolju in se bomo gotovo še bolj povezali. V zadnjem obdobju ves čas posvečam pripravam na morju. To bo moja najpomembnejša tekma v življenju in je ne jemljem kot breme, ampak kot dodatno motivacijo. Da s skupnimi močni dosežemo vse, kar bomo lahko. Ve se, po kaj grem na OI, a si ne bom nalagal dodatnega bremena."

Žan Luka Zelko in Vodišek sta bila sostanovalca na olimpijskem tednu v drugo polovici aprila v francoskem Hyeresu, kjer so potekali zadnji boji v kvalifikacijah za OI. Oba sta bila tedaj že razbremenjena z normama za olimpijske boje. "Čeprav sva tudi tekmovala, pa sva skoraj še bolj spremljala ostale, ki so se borili za OI in ponosno ter veselo pospremila še tri posadke, ki so se nama pridružile, še dve pa sta na čakali listi. V Marseillu sem bi trikrat, to je zaprt zaliv in veter se vrti tudi za 270 stopinj. Na to se bomo morali navaditi in zato bomo imeli kar nekaj časa na treningih," je povedal Zelko, ki je že tekmoval na OI v Tokiu (26.).

Lin Pletikos bo druga Slovenka, ki bo na OI nastopila posamično po Teji Černe v razredu evropa leta 2004. "Zelo naporno leto je za mano. V Marseillu še nisem bila, a bom večino junija in del julija do OI preživela tam na pripravah, da čim bolje odjadram olimpijsko regato," je povedala Pletikos.

Lin Pletikos Foto: Jadralna zveza Slovenije Lina Eržen bo prva Slovenka na OI v tekmi na deski. "Pred dvema letoma sem bila že v Marseillu, moj glavni cilj je bil preboj na OI, zato bom tja drugič odšla neobremenjeno. Najprej pa moram sredi junija opraviti maturo."

Tina Mrak in Jakob Božič, nastopila bosta v mešani ekipi razreda 470, zaradi treninga v Marseillu ni bilo v Kopru. Šestintridesetletna Tina Mrak je največje uspehe dosegla z Veroniko Macarol, v Rio de Janieru 2016 sta OI končali na šestem mestu, v Tokiu lani pa sta bili peti, čeprav sta se na obeh OI vse do zadnjega borili za medaljo. Bili sta dvakrat evropski prvakinji in dvakrat bronasti na stari celini, s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bron. A nista mogli nadaljevati, ker razreda 470 na OI v Parizu ne bo več v moški in ženski konkurenci, ampak le mešano.