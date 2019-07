Kim Pletikos brez možnosti za olimpijsko normo

V današnjih regatah je bila 42., ta uvrstitev se ji je kot najslabša črtala iz skupnega seštevka, ter 15. in 31. in se po petih plovih kvalifikacij ni uvrstila v zlato skupino. Njena sestra Lin Pletikos se je z 82. mesta povzpela na 72. med 111 tekmovalkami. Bila je 45., 38. in šesta (114 točk). Še naprej vodi Švedinja Josefin Olsson, ki je bila 3., 5. in 2. ter ima osem točk.

"Težko je bilo danes. Od 9.30 smo bili na vodi, smer vetra se je ves čas obračala, pihal pa je med petimi in petindvajsetimi vozli. Dala sem vse od sebe, vsako regato posebej. Na žalost pa to ni bilo dovolj za uvrstitev v zlato skupino za nadaljevanje prvenstva. Ker v zlati skupini vse države še nimajo zagotovljene olimpijske kvote tiste jadralke, ki smo ostale v srebrni skupini, norme ne moremo več dobiti," je bila razočarana Kim Pletikos.

Preberite še: