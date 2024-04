Zelko in Zabukovec končala slovenske nastope v Hyeresu

S petkovima popoldanskima nastopoma sta zadnji regati na francoskem olimpijskem tednu v Hyeresu odjadrala še zadnja Slovenca Žan Luka Zelko in Luka Zabukovec, ki sta tekmovala v razredu ilca 7. Zelko je končal na 30., Zabukovec pa na 63. mestu.

Zelko in Zabukovec sta jadrala med že uvrščenimi državami in ne v konkurenci jadralcev Regate zadnje priložnosti, saj je Žan Luka Zelko Sloveniji že pred tem prijadral olimpijsko normo v razredu ilca 7. Mladinec Zabukovec je, kot so sporočili z Jadralne zveze Slovenije, na tekmovanju zgolj nabiral izkušnje.

V Hyeresu je s tretjim mestom v petek olimpijsko normo v ilci 6 osvojila Lin Pletikos, tako da ima Slovenija potrjeno končno ekipo petih jadralcev za letošnje OI v Parizu, kjer se bo jadralski del sicer odvijal v vodah pred Marseillom. Slovenijo bodo zastopali Toni Vodišek (formula kite), Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL), Tina Mrak in Jakob Božič (470 mix) ter Pletikos (ilca 6).

Preberite še: