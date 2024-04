Slovenski tekmovalci so na regati zadnje priložnosti v francoskem Hyeresu prijadrali dve olimpijski normi, je na spletni strani zapisala Jadralna zveza Slovenije (JZS). Olimpijski nastop v Parizu si je v razredu iQFoil priborila Lina Eržen, v razredu 470 pa je to v konkurenci mešanih parov uspelo tudi Tini Mrak in Jakobu Božiču.

Z osvojenimi normami so se Eržen ter Mrak in Božič pridružili Toniju Vodišku (formula kite) in Žanu Luki Zelku (ilca 7), ki sta si nastop na OI v Parizu zagotovila že pred časom.

Lina Eržen se bo v zgodovino zapisala tudi kot prva Slovenka, ki bo na OI nastopila v jadranju na deski. Slovenija je imela doslej dva predstavnika na olimpijskih igrah v jadranju na deski. Leta 1984 je v Los Angelesu nastopil Dušan Puh, leta 1992 v Barceloni pa Stojan Vidakovič.

"To so bile sanje že zadnja tri leta in z ekipo smo trdo delali, da smo prišli do tega cilja. Ne morem verjeti, da se to res dogaja, in mislim, da bo prišlo za mano šele nekaj dni zatem, ko pridem domov," je v izjavi za JZS po zagotovljeni olimpijski normi dejala Lina Eržen.

Jutri še formalnost v regati za medalje

Zadnja dva kvalifikacijska plova je danes odjadrala tudi flota 470, kjer jadrajo Tina Mrak in Jakob Božič ter mladinska posadka Martin Fras in Mija Škerlavaj. Tina Mrak in Jakob Božič sta današnji regati končala z zmago in na tretjem mestu, kar je bilo dovolj za osvojitev norme še pred petkovo regato za medalje.

Tudi Tina Mrak in Jakob Božič potujeta v Pariz. Foto: Jadralna zveza Slovenije

"Za nami je konec rednega dela regat, jutri naju čaka še regata za medalje. Z današnjim jadranjem sva res zelo zadovoljna, zasedla sva prvo in tretje mesto ter pokazala to, po kar sva prišla. Jutri naju čaka še formalnost v regati za medalje," je dejala Tina Mrak, za katero bo Pariz 2024 še četrti olimpijski nastop.

Jakob Božič pa je ob tem za JZS dodal: "Nekaj dni sva še držala nasprotnike, danes pa dokazala, da znava jadrati tudi bolje in gremo v Pariz."

Martin Fras in Mija Škerlavaj sta bila v prvem današnjem plovu 23. in v drugem 22., regato zadnje priložnosti pa sta končala na 26. mestu.

Eržen in Vodiškova za las zgrešila normo

V današnje finalne regate razredov iQFoil in formula kite so se uvrstili prav vsi trije slovenski jadralci - poleg Line Eržen tudi Val Eržen in Marina Vodišek. Tudi Val Eržen in Marina Vodišek sta danes v finalnih regatah jadrala zelo dobro, a sta oba normo zgrešila le za las, so zapisali pri JZS.

"Marina je naredila vse, kar je morala. Žal pa je na zadnjem obratu z vetrom padla. Zelo ponosen sem na timsko delo, na opravljeno pot. Marini priklon, da je prišla do zadnjega dne, do zadnjega plova, do zadnjega obrata z vetrom z vozovnico za olimpijske igre v Parizu v žepu. Življenje nas uči, da je tisti, ki se je sposoben pobrati, zmagovalec. Verjamem, da je njena športna pot v vzponu," je njen nastop ocenil trener Rajko Vodišek.

Marina Vodišek je za las zgrešila normo. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Danes je svoje zadnje regate odjadral tudi Toni Vodišek v že kvalificirani skupini formule kite. V velikem finalu je prijadral drugo mesto in s tem srebrno kolajno. "Čestitke tudi Toniju za profesionalen odnos. Zelo uspešna regata je za nami. Slovenija ima medaljo," je še za JZS dodal Rajko Vodišek.

Tudi za Lin Pletikos še možnosti

Dekleta v ilca 6 so danes odjadrala tri plove. Lin Pletikos je prvega dobila, v cilj drugega prijadrala kot 14. in bila v zadnji regati tretja. V petkovo regato za medalje odhaja s četrtega mesta in tudi zanjo je norma še povsem na dosegu roke.

Danes je s 27., 18. in 23. mestom svoj nastop končala mladinka Alenka Valenčič, ki je francosko regato končala na skupnem 28. mestu.

Jadralci že uvrščenih držav v ilca 7, med katerimi jadrata tudi Žan Luka Zelko in mladinec Luka Zabukovec, so tudi danes odjadrali dva plova.

Žan Luka Zelko ju je končal na 34. in 17. mestu, dan pa končal na skupnem 28. mestu. Luka Zabukovec je današnja dva plova končal na 56. in 60. mestu, skupno je 62. Floto ilca 7 v petek čakajo zadnje regate, v soboto pa najboljše še regata za medalje.

