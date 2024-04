Toni Vodišek tik pod stopničkami na Majorki

Toni Vodišek je na sklepnem dejanju tradicionalnega, že 53. pokala princese Sofije začel kot tretji po petkovih plovih. Zaradi slabih vetrovnih razmer so jadralci čakali do 14. ure, Vodišek je nato finalno regato končal na četrtem mestu, kar pomeni tudi končno četrto mesto, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

"Dober start današnjega finala, a mala napakica s predolgimi vrvicami in te so na koncu spremenile cel način vožnje kajta. Dobro sem se naučil, česa se ne sme ponoviti in kako moramo naprej," je po razpletu povedal Vodišek.

Zmagal je Singapurec Maximilian Maeder, na drugo mesto se je uvrstil italijanski jadralec Riccardo Pianosi, tretji je bil Ciprčan Denis Taradin.

Med preostalimi Slovenci je Marina Vodišek tekmovanje končala na 21. mestu, v razredu ilca je Žan Luka Zelko regato končal na 31., Lin Pletikos je bila skupno 55., v razredu iQFOiL pa je Lina Eržen končala na 48. mestu.

Slovenski jadralci, ki se potegujejo za olimpijsko normo za Pariz, bodo imeli čez tri tedne še zadnjo priložnost na regati v Hyeresu.

Preberite še: