Slovenski jadralec leta? Koprčan, ki letos cilja na zlato olimpijsko medaljo!

"Jadram z veseljem, če je vse le delo, delo, delo, potem se lahko hitro zasitiš. Treba je uživati, z dvignjeno glavo grem naprej tudi v težavah. Najbolj pa se zabavam, jasno, ko sem na najvišjih stopničkah in od prvega dneva jadranja delam na tem. Na začetku kariere so sicer vsi o meni govorili, da sem 'tamali' Vodišek. Moral sem izgraditi svoje ime, našel sem se v tem športu in sedaj že očetu Rajku pravijo, da je on oče od kajtarja Vodiška. Me pa kmalu čaka še, da uresničim sanje na OI," je v svojem slogu humorno povedal Koprčan Toni Vodišek, že tudi svetovni in evropski prvak.

Priznanje sekcije za velike jadrnice je prejel Uroš Kraševac. Bil je peti na solo-regati čez Atlantik Mini transat na 6,5-metrski jadrnici. Tekmovali so brez elektronskih naprav in podpore s kopnega, Kraševac pa je dosegel najboljši slovenski izid v oceanskem regatnem jadranju doslej.

Mineva 20 let od prve slovenske olimpijske medalje v jadranju

Nekdanja tekmovalka Ljuba Gale letos praznuje 82 let in kot prostovoljka v jadranju dela že od leta 1984. Med drugim je na regatah skrbela za prijave, delala na regatnih barkah in se z leti izpilila tudi v pravilih, predvsem o vodenju regat. Na prireditvi je ni bilo, ker sodeluje v Izoli pri organizaciji mladinskega evropskega prvenstva ilce 4, na katerem nastopa prek 400 mladih jadralcev iz 38 držav.

Podelili so tudi posebno "jadro povezovanja 2023", ki so ga dobili Krpani 1860. Lani je na zlatem pokalu SSL Vasilij Žbogar, dobitnik treh olimpijskih medalj, vodil slovensko posadko na prvem tekmovanju, ki bo tudi v naslednjih letih po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu določilo najboljšo jadralno državo na svetu.

"Jadro povezovanja 2023" so dobili Krpani 1860. Foto: Jadralni klub Krpani

Ekipa si je z zmago na kvalifikacijski regati maja 2022 na Neuchatelskem jezeru v Švici zagotovila vozovnico za finale. Ta je bil lani v Španiji, kjer so Krpani prijadrali do vrat četrtfinala.

"Dočakali smo tudi letošnje olimpijsko leto. Jadralci smo Slovenijo doslej zastopali na vseh osmih poletnih OI v samostojni Sloveniji. Letos mineva natančno 20 let od prve slovenske olimpijske medalje, ki jo je v Atenah v laserju prijadral Žbogar, tedaj je bila tudi naša odprava najbolj številčna s sedmimi jadralci," je uvodoma spomnil predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS) Samo Lozej.

Dva potnika za OI že potrjena. Kaj pa ostali?

Dva jadralna potnika za OI sta že znana, Vodišek v formuli kite in Žan Luka Zelko v ilci 7. "Prepričani smo, da to še ni vse. Tik pred nami so zadnje kvalifikacije v francoskem Hyeresu, kjer se bomo za OI borili še v petih konkurencah," se je v bližnjo prihodnost še ozrl Lozej.

Na olimpijskih igrah v Franciji bo nastopil tudi Žan Luka Zelko. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Med kandidati so še v mešanem dvosedu 470 Tina Mrak in Jakob Božič, v lici 6 Lin Pletikos in Alenka Valenčič, v formuli kite Marina Vodišek ter v novem razredu jadranja na deski iQFOiL Lina in Val Eržen.

Glavni trener JZ Sandi Dekleva je priznal, da je trenutno na področju pritoka mladih športnikov bolj slaba bera. "A to je izziv, s katerim se že ukvarjamo in se bomo še ukvarjali vsi športi," je dodal. Direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Matjaž Ukmar, je obljubil podporo in izobraževanje pri začetnih korakih mladih. Pa tudi pomoč staršem, med drugim pri njihovih dvomih, "ali bi poslali osemletnike ali še nekaj mlajše same na vodo".

Podelili so tudi nekaj nagrad za mlade. Najboljša v razredu optimist sta bila Lina Sorta in Filip Luka Butinar, najboljša med mladinci Lina Eržen in Luka Zabukovec, najboljša mladinska posadka pa je Jaka Valjavec in Vid Dobrinja.

Priznanja za vrhunske dosežke so dobili Alenka Valenčič, Martin Fras in Mija Škerlavaj, Alja Petrič in Caterina Sedmak ter Val Eržen.