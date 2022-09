Že predjed je bila obetavna, kaj šele bo, ko pride čas za glavno jed #foto

Če je to, kar so navijači doživeli v polfinalu tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Kopru, samo predjed, se jim za glavno jed, nocojšnji finale (20.00), obeta prava poslastica. Janja Garnbret je v polfinalu edina splezala do vrha smeri in se v boj za 37. zmago v svetovnem pokalu podaja s prvega mesta. Finalno vstopnico sta si prislužila še Mia Krampl s 6. mestom in Luka Potočar, ki je bil v polfinalu tretji.

Plezalci – na startni listi jih je bilo 108, od tega 16 Slovencev – so ves dan uživali v glasni podpori navijačev, ki so se že od jutra (kvalifikacije so se začele že ob 9.00) zbirali pod novo plezalno steno v Kopru, ki je zdaj tudi uradno doživela tekmovalno premiero.

Po 25 izvedbah tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju, kjer stena ni več ustrezala zahtevam Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), je to zdaj novi slovenski plezalni tekmovalni poligon.

Fotogalerija iz Kopra (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Organizatorji so poskrbeli za pester spremljevalni program, tako da je bil vrvež pod steno razporejen skozi ves dan.

Zjutraj so kvalifikacije spremljali otroci iz koprskih šol, ki so se pomerili na mini olimpijadi, danes pa bo v Kopru na isti lokaciji še predstavitev hitrostnega plezanja, ki ima zdaj na Obali z novo steno za to disciplino tudi svoje mesto.

Otroci so se dopoldne pod steno velikanko v Kopru pomerili v mini olimpijadi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi večerni polfinale je bil pravi spektakel. Koliko navijačev se je točno zbralo pod steno, je na oko težko oceniti, je pa bilo pa prodanih ali rezerviranih več kot šest tisoč vstopnic, in mnogi lastniki teh, so se v Koper zapeljali že za ogled polfinala.

Večerni polfinale si je ogledalo toliko ljudi, kot jih običajno vidimo šele na finalu Foto: Grega Valančič/Sportida

Kakšen je bil izkupiček slovenskih plezalcev? Od 16 na startni listi se jih je v polfinale uvrstilo 11, v finale pa trije, in sicer tisti, ki so se z evropskega prvenstva v Münchnu vrnili z medaljo.

Janja Garnbret, po napaki druga v kvalifikacijah, je v polfinalu edina dosegla vrh smeri, kar pomeni, da je ekipa postavljavcev smeri na čelu z vodjo ekipe Adamom Pustelnikom (pogovor z njim bomo objavili popoldne) odlično opravila svoje delo, in bo 37. zmago v svetovnem pokalu napadala s prvega mesta.

Janja Garnbret je v polfinalu edina dosegla vrh smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mia Krampl je bila z višino 31+ šesta, Luka Potočar pa z višino 39+ tretji. Za mišjo dlako je finale zgrešila Vita Lukan na desetem mestu. Lučka Rakovec je osvojila 16. mesto, Katja Debevec je bila 18., Lana Skušek 20., Rebeka Kamin pa 24. V moški konkurenci so v polfinalu nastopili še Martin Bergant, ki je postavil 18. rezultat polfinala, Domen Škofic je bil 20., Zan Lovenjak Sudar pa 25.

V večernem finalu (20.00) se bo pomerilo osem najboljših iz polfinala.

Mia Krampl je po polfinalu šesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj so po polfinalu povedali slovenski finalisti? Janja Garnbret, prva po polfinalu: "Smer v polfinalu je bila popolna. Ravno prav težka. Ena najboljših v tej sezoni, če ne kar najboljša. Dekleta smo se super razporedile glede višine, in upam, da bo tudi v finalu tako. Želim si težko smer, da se bo videlo, kdo je najboljši. Navdušena sem tudi nad navijači. Noro je bilo. Ko sem prišla pod steno, je bilo tako glasno, da še sebe nisem slišala. Neverjetno vzdušje je bilo, kot da smo v finalu, in upam, da bo v finalu še večje. V pozitivnem smislu." Mia Krampl, 6. mesto v polfinalu: "Res sem uživala v plezanju, še posebej zaradi množice navijačev, ki nas je spodbujala. Občinstvo je res noro navijalo, in upam, da bo podobno tudi v finalu. Tudi smer mi je bila všeč, postavljavci so si upali dovoliti postaviti dve smeri: težjo smer in smer, ki je imela vsega po malem, da se vsak lahko dokaže v vseh stilih. Začelo se je z belimi oprimki, ki so bili bolj 'bolderaški', potem pa so sledili zeleno-rumeni grifi, ki so bili bolj za vzdržljivost. Sama niti nisem splezala tako visoko, a je bila smer tako težka, a je zadostovalo za finale. Zadovoljna sem s svojim nastopom in upam, da bo v finalu samo še bolje." Luka Potočar bo medaljo napadal s tretjega izhodišča po polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida Luka Potočar, 3. mesto v polfinalu: "Super je bilo. Veliko navijačev, dobra smer, zelo sem zadovoljen s svojim plezanjem. Užival sem in vesel sem, da sem lahko pokazal, kaj zmorem. Moje želje v finalu so podobne kot lani v Kranju (3. mesto), uvrstitev na stopničke pa bi bila res nekaj neverjetnega. Tokrat še pred veliko več gledalci kot v Kranju."

Selektor Gorazd Hren je s slovenskim izkupičkom zadovoljen, se pa ne bi branil še kakšnega Slovenca v finalu.

"Škoda, Viti je zmanjkal en gib. Upal sem, da bo tudi Domen Škofic naredil več (20. mesto), pa tudi Lučka Rakovec (16. mesto), a žal ni šlo. Kar malo me je že skrbelo, pritisk domače tekme in želja Slovencev po finalu sta se zagotovo poznala, so pa Janja, Luka in Mia odplezali svoje in lahko smo zadovoljni."

Selektor Gorazd Hren je zadovoljen po slovenskem izkupičku v polfinalu, se pa ne bi branil še kakšnega slovenskega finalista. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da so trije slovenski finalisti res lep uspeh in da smo lahko zadovoljni, me pa seveda ne bi motilo, če bi se v finale prebil še kdo od naših. Čaka nas res lepa tekma z dovolj slovenskimi finalisti," napoveduje Hren, ki je včeraj praznoval rojstni dan, v Kopru pa sta ga spremljali tudi partnerka Klara in hči.

Tako kot večina ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, je tudi Hren navdušen nad novim prizoriščem tekme za svetovni pokal. "V Kranju je bilo vedno super, dvorana je bila vedno povsem polna, vzdušje enkratno, a zaradi infrastrukture, dvorana je bila namreč premajhna, stena prav tako, je bilo prav, da smo se preselili."

Katja Debevec med podpisovanjem avtogramov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lokacija je zadetek v polno in ta trenutek si težko predstavljam boljšo. Ljudje radi pridejo na morje. Vsi tekmovalci, tudi tujci, so nad vsem zelo navdušeni. Mislim, da je tak plezalni konec tedna res praznik za vse nas."

Če bi ga radi doživeli v živo, je danes prava priložnost. Finale najboljše osmerice v moški in ženski konkurenci se bo začel ob 20.00.

Finalisti Kopra: Ženske: Janja Garnbret (SLO) vrh smeri Ai Mori (Jap) 45+ Chaehyun Seo (Kor) 34+ Jessica Pilz (Aut) 32+ Brooke Raboutou (ZDA) 32+ Mia Krampl (Slo) 31+ Natalia Grossman (ZDA) 31+ Helene Janicot (Fra) 39 Moški: Ao Yurikusa (Jap) 42+ Yannick Flohe (Nem) 42+ Luka Potočar (Slo) 39+ Sascha Lehmann (Švi) 37 Yoshiyuki Ogata (Jap) 37 Alberto Gines Lopez (Špa) 34+ Taisei Homma (Jap) 34 Satone Yoshida (Jap) 34

Preberite še: