Tekma svetovnega pokala je kot naročena za to, da se nova zunanja stena v najlepši luči pokaže domači javnosti in svetu.

Plezalni center Plus Climbing Koper, ki ima zdaj infrastrukturo za vse tri plezalne discipline (za balvansko plezanje v dvorani, za hitrostno in težavnostno na zunanji steni) obsega približno 1.600 kvadratnih metrov plezalnih površin.

Plezalni center je najprej imel dvorano za balvansko plezanje, danes ponuja infrastrukturo za vse tri plezalne discipline. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nova zunanja stena, ki so jo uradno odprli prejšnji petek, teden dni pred kvalifikacijami, slovenski plezalci pa so na njej trenirali že pred odhodom na evropsko prvenstvo v Münchnu, je visoka 18 in široka 30 metrov.

Občina Koper je nakupu in postavitvi stene namenila približno 750 tisoč evrov, od tega je 55 tisoč nepovratnih sredstev Fundacije za šport.

Na občini Koper menijo, da je nova stena "pomembna pridobitev tako za državo kot mesto, ki bo lahko gostilo večja mednarodna plezalna tekmovanja in postala uradni pripravljalni center za slovensko reprezentanco ter s tem spodbujalo razvoj plezalne kulture in športnega turizma."

Tekmo svetovnega pokala v težavnosti so kar 25-krat izpeljali v dvorani Zlato polje v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi velik dogodek na novi steni bo tekma za svetovni pokal 2. in 3. septembra, ki se je na Obalo preselila iz Kranja, kjer so v dvorani Zlato polje izpeljali 25 izvedb tekmovanja, potem pa so zaradi zahtev Mednarodne zveze za športno plezanje, kjer so menili, da stena ni več ustrezna, iskali nove rešitve.

Tako so leta 2020 razmišljali, da bi tekmo izpeljali v areni Stožice, na montažni steni, a je ideja zaradi epidemije padla v vodo. Lani so tako tekmo ponovno izpeljali v Kranju, letos pa se, kot rečeno, seli na novo lokacijo, v Koper.

Leta 2020 so tekmo v težavnosti nameravali organizirati v Stožicah, a je zaradi epidemije ideja padla v vodo.

Luka Fonda, vodja centra Plus Climbing Koper in eden od trenerjev slovenske reprezentance v športnem plezanju, ki jo vodi selektor Gorazd Hren, je novo infrastrukturo v Kopru označil kar za športno-plezalno Planico, s čimer je želel potegniti vzporednice z dolino pod Poncami, ki je raj za nordijske kombinatorce.

In res, kaj je lahko bolje … Stena za trening vseh treh disciplin na enem mestu, za nameček še blizu morja, z mediteransko klimo, turistično nastanitvijo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nedogled brez ustrezne infrastrukture ne bi šlo

Luka Fonda: Sam nisem bil nikoli vsiljiv, sem pa vedno omenjal naše težave, izpostavljal pričakovanja in naše potrebe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Luka Fonda je eden tistih, ki že vrsto let opozarjajo, da je športno plezanje kot panoga v Sloveniji izjemno podhranjeno.

"Imeli smo sicer manjše stene na šolah, kar je super za promocijo naše dejavnosti, da otroci lahko poskusijo plezati, za korak več nam je vedno zmanjkalo. Po drugi strani je plezanje raslo, tudi danes še vedno raste, na vseh nivojih.

Naši največji tekmeci so v tem oziru vedno imeli prednost in sam sem se zavedal, da v nedogled tako ne bo šlo. Ne logistično ne stroškovno. Že takrat sem resno razmišljal o tem, da potrebujemo infrastrukturo, kjer bomo lahko gostili velika tekmovanja, kjer bomo lahko opravili kakovosten trening in motivirali mladinsko reprezentanco, da bodo njeni člani stremeli k temu, da bodo tudi sami tukaj tekmovali. Prepričan sem in za tem stojim, da je objekt v Kopru športno-plezalna Planica današnjih dni. Vsaj za nekaj časa in res sem navdušen."

Fonda pravi, da pri izgradnji nove stene ni toliko odločalo, na koliko vrat je bilo treba potrkati, kot pa čas in trdo delo, ki so ga v plezanje vložili, najbolj pa to, da so ljudje opazili rezultate. A s tem ni mislil zgolj na športne dosežke, ampak je v mislih ciljal na nasmejane otroke, zadovoljne starše teh otrok, na razvoj ...

"Morda so ljudje, ki so vse to opazili, komu tudi omenili, kako tukaj delamo. Sam nisem bil nikoli vsiljiv, sem pa vedno omenjal naše težave, izpostavljal pričakovanja in naše potrebe. K temu sem vedno stremel. Po vseh tekmah in vseh neskončnih vožnjah do Innsbrucka in nazaj," pravi Fonda.

Seveda kompleten plezalni center v Kopru ne bo edini trenažni prostor slovenske reprezentance. "Še vedno bomo občasno hodili tudi v tujino, pomembno je, da se razvijaš, in vidiš, kaj delajo drugje, za športno panogo je to izjemnega pomena," je prepričan Fonda.

Vse to so prepoznali tudi v drugih reprezentancah, ki se zanimajo za možnost treninga v koprskem centru.

Stena bo na voljo vsem - od rekreativcev do profesionalcev

Stena bo v uporabi za vse, od čistih začetnikov do profesionalcev, odvisno od težavnosti smeri v določenem obdobju.

Fonda upa, da bo tudi stena za hitrostno plezanje (gre za standardizirano steno z vedno enako postavitvijo oprimkov, kjer o zmagovalcu odloča izključno čas) čim bolj zasedena.

Kdo bo plezal na steni za hitrostno plezanje?

"Bilo bi neumno, če bi gradili steno in pozabili na steno za hitrost. Upam, da se bo našel podmladek, ki se bo usmeril tudi v hitrostno plezanje. T. i. "speed" je zelo pomemben element treninga, še posebej ko govorimo o balvanskem plezanju, koristi tudi pri težavnostnem plezanju, kjer sta koordinacija in eksplozivnost vse bolj pomembna. Stena za hitrost je odlična za dobro aktivacijo telesa," poudarja Fonda.

Kdo ve, morda se bo kdo od slovenskih plezalcev mlajše generacije v prihodnje resneje lotil hitrostnega plezanja. Dejstvo je namreč, da je za zdaj to edina plezalna disciplina, ki bo na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 imela svoj komplet olimpijskih medalj, medtem ko bosta balvansko in težavnostno plezanje (spet) na sporedu v kombinaciji.