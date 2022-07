Janja Garnbret javno okrcala postavljavce smeri in opozorila na vse večjo težavo v plezanju

"Nekaj dni je že minilo od tekme svetovnega pokala v Chamonixu, a občutek razočaranja zaradi smeri je še vedno večji kot moje veselje ob zmagi," je zapisala na Instagramu.

"Po več mesecih, posvečenih treningom in piljenju sleherne podrobnosti, si vsak tekmovalec ali tekmovalka želi pokazati, česa je sposoben oz. sposobna. To, kar se je zgodilo v Chamonixu, ni to, za kar sem trenirala, in če sem iskrena, se zdi kot pomanjkanje spoštovanja do vseh, ki želijo premikati meje našega športa. Dovolite nam, da pokažemo, kaj zmoremo, in da smo povsem zadovoljni z razlogom," je zapisala 23-letna Korošica, ki je že neštetokrat premaknila meje športnega plezanja.

Spomnimo, na tekmi v Chamonixu so kar štiri plezalke osvojile vrh smeri, zato je na koncu o zmagovalki odločal čas.

V Innsbrucku brez vrha, a z javno pohvalo iz ust olimpijske prvakinje

Precej drugače je bilo na uvodni tekmi težavnostne sezone v Innsbrucku, kjer v finalu prav nobena od plezalk ni dosegla vrha. Garnbretova je takrat splezala najvišje in javno pohvalila postavljavce smeri, češ da so pripravili izjemno smer, najtežjo v njeni tekmovalni karieri, in izrazila željo, da se trend nadaljuje. Kar se je zgodilo v nadaljevanju, je bilo ravno obratno.

Poziv plezalne kraljice je požel val navdušenja v plezalni sceni, javno pa jo je podprl tudi njen trener Roman Krajnik, ki je v objavi na Instagramu zapisal, da je skrajni čas, da postavljavci smeri pozabijo na svoj ego in se sprijaznijo s tem, da so dekleta močna in zmožna plezati zahtevne smeri.

"Plezanje je olimpijski šport in vsi si želimo več profesionalizma, to pa je bilo daleč od tega," je zapisal Krajnik in označil profil Mednarodne zveze za športno plezanje.

Garnbretova je zmagala na vseh treh tekmah svetovnega pokala v težavnosti, prav tako je zmagala na edini tekmi v balvanskem plezanju, ki se je je udeležila letos. V svoji zbirki ima tako že 35 zmag v svetovnem pokalu, od tega 21 v težavnosti in 14 v balvanih.