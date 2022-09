Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki se po 25 izvedbah v Kranju, kjer je tekmovanje potekalo v dvorani, seli na prosto, v Koper, bo tudi premiera nove zunanje stene, ki so jo uradno odprli pred natanko tednom dni.

Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju bo potekala na novi zunanji steni v Kopru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Kopru na Bonifiki imajo plezalci zdaj na enem mestu infrastrukturo za vse tri plezalne discipline, za balvansko plezanje (v dvorani) ter hitrostno (stena na levi strani) in težavnostno na mogočni zunanji steni velikosti 18 x 30 metrov.

Na startni listi je 122 imen iz 24 držav, med njimi je tudi močna 17-članska slovenska reprezentanca, v kateri so tudi vsi trije dobitniki medalj z evropskega prvenstva v Münchnu, Janja Garnbret, ki je na Bavarskem zmagala v vseh treh disciplinah, Luka Potočar, evropski podprvak v težavnosti, in Mia Kramp, druga v novi olimpijski kombinaciji, ki združuje balvane in težavnost.

Luka Potočar si v Kopru želi stopiti na zmagovalni oder. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "München je bil res nekaj posebnega, ne samo zaradi rezultata, celoten dogodek je bil poseben, ogromno je bilo tudi navijačev. Res sem užival in vesel sem bil, da sem bil lahko del tega dogodka," je v pogovoru za Sportal spomine obujal Potočar, ki je na Kraljevem trgu v Münchnu priplezal do naslova evropskega podprvaka v težavnosti.



"Najbolj domače sem se počutil v finalu. Uspelo mi je združiti oboje − dobro plezanje in uživanje − s tem, kar počnem. V enem trenutku mi je uspelo celo spodbuditi navijače, da so še glasneje navijali. Ko sem se med počitkom v steni ozrl dol proti navijačem, ki so me gledali, je bil to res poseben občutek. Zdaj sem se te pozornosti že navadil in me ne moti, tako da se lahko povsem osredotočim na plezanje. Zdi se mi, da bi mi bilo žal, če tega ne bi storil, če jih ne bi spodbudil in užival v hrupu.



Kar zadeva Koper, si želim medalje, in mislim, da so stopničke realne. Vesel sem tudi napredka na balvanih in upam, da se bo trend nadaljeval," si želi Potočar, evropski in svetovni podprvak v težavnosti, ki je na podlagi svojih odličnih rezultatov dobil še eno pomembno nagrado, zaposlitev v Slovenski vojski, kar mu ogromno pomeni. Lani je prav na domači tekmi v Kranju prvič stopil na zmagovalni oder, kjer je prejel bronasto odličje.

Mia Krampl se je iz Münchna vrnila s srebrom v kombinaciji, ne pa v težavnosti, kjer je medaljo pričakovala. Foto: Jan Virt/IFSC Tudi za Mio Krampl je bilo prvenstvo v Münchnu izjemna izkušnja, zaradi dokaj natrpanega urnika tudi zelo fizična.

"Priznam, da sem računala, da bom na stopničke stopila v težavnosti, a se žal ni izšlo, sem pa nato s potrditvijo, da sem pripravljena vstopila v finale kombinacije, in tam odplezala res zelo sproščeno. Bolj ali manj sem želela preveriti, kako je videti nov format kombinacije in kako funkcionira novo točkovanje, nisem pa imela visokih pričakovanj. Med plezanjem sem res uživala, kar mislim, da se je videlo tudi na zunaj. Ni me bilo strah, kaj se lahko zgodi. Vse se je poklopilo tako, da sem pristala na 2. mestu zmagovalnega odra.

To je res super poplačilo za vse preteklo delo in potrditev, da sem res dobro pripravljena in dodatna motivacija za treninge kombinacije, ki sledijo in bodo ključni za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu. Kar pa zadeva sproščenosti kot recept za uspeh, pa je to dragocena lekcija, da moram najprej odplezati in se šele pozneje ukvarjati z rezultati. S tako glavo se bom poskusila lotiti tudi tekme v Kopru.



Računam tudi na podporo navijačev, ki dajejo tekmam poseben čar. Meni velika množica navijačev nikoli ni predstavljala pritiska. Plezalci smo vajeni, da smo med plezanjem v središču pozornosti. To mi daje samo še dodatno spodbudo, še posebej, ko mi zmanjkuje moči," je v pogovoru za Sportal povedala letna plezalka z Golnika, ki upa, da jo bo na domači tekmi lahko spremljal tudi njen štirinožni prijatelj.