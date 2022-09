Toliko Slovencev kot letos še ni napredovalo v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret se v večerni polfinale tekme svetovnega pokala v težavnosti v Kopru podaja z drugega mesta. V polfinalu bo kar 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov.

Janja Garnbret se v večerni polfinale tekme svetovnega pokala v težavnosti v Kopru podaja z drugega mesta. V polfinalu bo kar 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Športni plezalci in plezalke so v Kopru opravili s kvalifikacijami tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V večerni pofinale (20.00) se je uvrstilo kar 11 Slovencev (od 16), kar je največ v letošnji sezoni. Janja Garnbret, ki je v prvi smeri splezala do višine 34, v drugi pa edina dosegla vrh smeri, bo finale napadala z drugega mesta.