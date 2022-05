Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plezalci dobre volje in dobro pripravljeni v južnokorejskem glavnem mestu Seul pričakujejo drugo balvansko tekmo sezone.

Na drugi postaji balvanske sezone v južnokorejskem glavnem mestu Seul bi moralo nastopiti šest Slovencev, a bo zaradi okužbe z novim koronavirusom ta konec tedna na delu le peterica. Poleg olimpijke Mie Krampl še Lučka Rakovec, ki prav danes praznuje rojstni dan, Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik in Anže Peharc. Janja Garnbret bo tekmo (in vse naslednje v balvanih) izpustila.

Skoraj mesec dni po uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Meiringenu v Švici se sezona nadaljuje v Južni Koreji. Petek je bil v Seulu, ki je leta 1988 gostil poletne olimpijske igre, rezerviran za hitrostno preizkušnjo, ki je minila brez slovenske udeležbe, a s kar dvema svetovnima rekordoma, v soboto in nedeljo pa bo na sporedu balvanska tekma.

Že za uvod padla dva svetovna rekorda



Na prvi preizkušnji v hitrostnem plezanju te sezone sta padla kar dva svetovna rekorda. Poljakinja Aleksandra Miroslaw je zmagala z izjemnim časom (6,64 sekunde) in popravila svetovni rekord, ki ga je lansko poletje postavila na olimpijskih igrah v Tokiu, v moški konkurenci pa je bil z novim svetovnim rekordom (5,17 sekunde) najhitrejši Indonezijec Katibin Kromal.

Od šestih jih je zdaj samo še pet

Na Korejski polotok je prek Dubaja odpotovalo šest slovenskih plezalcev (Lučka Rakovec, ki prav danes praznuje 21. rojstni dan, Mia Krampl, Vita Lukan, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik) in dva reprezentančna trenerja, Luka Fonda in Domen Švab, medtem ko bo selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren zaradi družinskih obveznosti tekmovanje spremljal na daljavo.

Vita Lukan bo zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus izpustila še eno pomembno tekmovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šok na letališču

Žal se je zataknilo že ob prihodu v Seul, saj je bila Lukanova na obveznem vstopnem PCR-testiranju na novi koronavirus na letališču pozitivna. To pomeni, da jo čaka sedem dni stroge karantene, čeprav so bili vsi dodatni hitri testi negativni. Korejci menda pri spopadanju z virusom ne poznajo milosti in izjem. Tovrstni ukrepi so v Aziji še vedno zelo strogi.

To je že drugi covidni udarec za 21-letno plezalko iz Radovljice, ki je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus novembra 2020 morala izpustiti že evropsko prvenstvo v Moskvi, kjer bi bila zagotovo ena od kandidatk za višje uvrstitve.

Od leve proti desni: trener Luka Fonda, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Gregor Vezonik in trener Domen Švab. Foto: Luka Fonda

Cilji: uvrstitev v finale

Cilji reprezentance kljub odsotnosti olimpijske prvakinje Janje Garnbret, edine slovenske predstavnice v finalu prve letošnje balvanske tekme, ostajajo visoki.

"Glede na to, da Janje v Seulu ne bo in jo bomo zelo pogrešali, to pomeni, da bodo preostali morali bolj poprijeti za delo. Pripravljeni smo na vrhunske rezultate," je optimističen Fonda, ki računa na uvrstitev v finale.

"Izbor tekmovalcev smo naredili na podlagi izbornih treningov in uvodne tekme v Meiringenu. Menim, da so dobro pripravljeni. Razlog, zakaj je v Korejo odpotovala tako maloštevilna ekipa, je finančne narave. Proračun je omejen, kmalu nas čaka še tekma v ZDA. Ko bodo tekme v Evropi, bo število tekmovalcev večje," je pojasnil v pogovoru za Sportal.

Tekma razprodana v le nekaj minutah

Kvalifikacije v balvanih bodo v Seulu jutri, finale moških in deklet pa bo na sporedu v nedeljo. V Južni Koreji za plezanje očitno vlada izjemno zanimanje, saj so vstopnice za tekmo (ta bo potekala na prostem) razprodali v le nekaj minutah.

Bo Natalia Grossman izkoristila odsotnost Janje Garnbret? Foto: Guliverimage

Ob odsotnosti Garnbretove bo glavna favoritinja za vrh v ženski konkurenci Američanka Natalia Grossman, druga v Meiringenu, medtem ko se bodo v moški konkurenci za prva mesta najverjetneje udarili v japonski konkurenci.

Na startni listi so med drugim aktualni svetovni prvak v balvanskem plezanju Fudžii Kokoro, zmagovalec Meiringena Tomoa Narasaki in večkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala Ogata Jošijuki.

Domačini bodo pesti stiskali za olimpijca Čona Jongvona in Seo Čaehjun.

Olimpijska prvakinja se na tekme vrača junija v Innsbrucku



Olimpijska prvakinja Janja Garnbret bo, kot je napovedala že pred začetkom sezone, tekmo v Seulu izpustila. Enako velja za vse naslednje balvanske tekme (obe tekmi v Salt Lake Cityju in tekmo v Brixenu) do konca junija, ko se bo plezalna karavana ustavila v Innsbrucku (od 22. do 26. junija), kjer se bo začela sezona v težavnostnem plezanju, ki je poleg evropskega prvenstva v Münchnu avgusta letos njen glavni cilj sezone.



Prva dama športnega plezanja bo letos več časa posvetila plezanju v skali, kjer ima tako kot na umetnih stenah zelo ambiciozne načrte.

Program plezalnega konca tedna v Seulu:

Petek, 6. 5. – preizkušnja v hitrostnem plezanju (kvalifikacije in finale)

Sobota, 7. 5. – kvalifikacije v balvanih, ženske ob 9.00, moški ob 15.30

Nedelja, 8. 5. – polfinale ob 11.00, finale žensk ob 17.00, sledi moški finale