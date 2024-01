Slovenski jadralec na SP v Avstraliji lovi olimpijsko vozovnico

"V petek bomo začeli s tekmovanji. Tu smo že teden dni in smo imeli že nekaj treningov na morju. Tako da nas čakajo le še popravljanje podrobnosti. Tri mesece sem se na SP pripravljal na Lanzarotu na španskih kanarskih otokih. Moj cilj je, da priborim Sloveniji vozovnico za OI. Potem pa se želim intenzivno in sistematično pripraviti na igre v francoski prestolnici," je pred prvenstvom, ki se bo končalo 1. februarja, napovedal Žan Luka Zelko.

"Največ pozornosti v pripravah sem posvetil jadranju po močnem vetru in na večjih volovih Zato so se priprave na Lazarotih izkazale kot zelo dobre, ker so tudi na prizorišču SP podobni pogoji. A smo v zadnjih štirih dnevih 'dobili' vsega po malem. Vremenske napovedi za SP nisem pogledal, da se ne bi preveč obremenjeval. Počutim se zelo dobro in dobro pripravljen komaj čakam na začetek SP," je povedal mariborski jadralec.

Na OI Tokio 2020 je končal na 26. mestu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Avgusta lani je na SP v Haagu osvojil 41. mesto. Nastopil bo med 153 jadralci iz 53 držav kot edini Slovenec. "Že v preteklosti smo bili zadovoljni z izdelovalcem opreme, ki smo jo tudi dobili pravočasno. Vse barke so si zelo podobne in smo z njim zelo zadovoljni. Tudi dobavitelj opreme nam vedno pomaga, je zelo prijazen, kar se opreme tiče je zelo dobro poskrbljeno," je zaključil Zelko.

Na OI Tokio 2020 končal na 26. mestu. Lani je bil marca na odprtem evropskem prvenstvu v italijanski Andori 26. in 22. v evropski konkurenci.