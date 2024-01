Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V argentinski Mar del Plati so na ženskem svetovnem prvenstvu olimpijskega razreda ilca 6 jadralke danes odjadrale zadnji kvalifikacijski plov. Slovenska predstavnica Lin Pletikos ga je končala na 23. mestu v skupini, s tem pa napredovala na skupno 63. mesto. Od ponedeljka bodo na sporedu finalni plovi, Slovenka bo zajadrala v srebrni skupini.

Lin Pletikos je s tem zaenkrat zamudila priložnost, da si zagotovi nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Novo bo imela na evropskem prvenstvu.

"Včeraj in danes je bilo nestabilno vreme. Včeraj smo imeli precej vetra, na koncu nas je ujela tudi nevihta, danes pa smo imeli samo eno regato, saj so bile kasneje spet napovedane nevihte. Lin je danes dobro začela in bila prvi del regate v ospredju, nato je zmanjkalo malo sreče za boljšo uvrstitev v teh pogojih. Olimpijske norme se bodo tukaj razdeljevale v zlati skupini, mi smo pa že z mislimi na februarskem evropskem prvenstvu, kjer se bosta podelili naslednji dve normi za evropske države," je dejal Nik Pletikos, tekmovalkin trener.

Preberite še: