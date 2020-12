Zala Trtnik finalistka mladinskega EP

Mlada slovenska telovadka Zala Trtnik je uspešno opravila kvalifikacije evropskega prvenstva v Mersinu. Mladinski naslov je osvojila Romunka Ana Barbosu, ki je zmagala v mnogoboju in z ekipo. Trtnikova je bila kljub trem padcem v mnogoboju 15., na parterju pa se je poskrbela za zgodovinski dosežek in se uvrstila v finale najboljše osmerice.

Še nikoli doslej se slovenskim mladinkam ni uspelo prebiti med finalistke po orodjih. V Mersinu pa bo Trtnikova v nedeljo nastopila med najboljšimi stare celine na parterju.

Zatresle so se ji noge in je z gredi padla kar dvakrat

Kot je iz Turčije sporočil članski selektor Andrej Mavrič, so pri Trtnikovi potihoma bolj računali na gred, saj sicer velja za zelo stabilno telovadko, ki redko greši.

"Zala skoraj nikoli ne pade, danes pa so se ji zatresle noge in je z gredi padla kar dvakrat. Pa enkrat tudi z dvovišinske bradlje. Zanjo je pravzaprav slabo tekmovala, čeprav je bila res dobro pripravljena. Preostala dekleta so bolje opravila nastope, ekipno smo bili sedmi. A Trtnikova je pokazala, da je zelo kakovostna telovadka. Kljub padcem je bila 15. v mnogoboju, za nameček pa se je prebila med finalistke in naredila vrhunski rezultat," je dejal Mavrič.

Last, but not least: danes se je v #IgreGimnastičnihPrestolov spopadel naš najmlajši par, Zala Trtnik in njen trener Urban Sever. Poglejte kako jima je šlo! pic.twitter.com/GIALVKJWBV — Gimnastična zveza (@Gimnastika_si) December 17, 2020

Pozala se je dolga odsotnost s tekmovanj

Sam meni, da je vzrok padcev pri Trtnikovi morda malo res pritisk velike tekme; prvič so dekleta nastopila na tako velikem tekmovanju, še bolj, kot to, pa dolgotrajna odsotnost s tekmovanj zaradi koronske pandemije.

"Punce niso tekmovale vse leto, nato pa smo jih postavili na veliki oder evropskega prvenstva. Dolga odsotnost s tekmovanj se je vsekakor poznala," je še pojasnil selektor.

V soboto je na EP finale članskih ekip, kjer Slovenija ni sodelovala, v nedeljo pa se bo Trtnikova predstavila še enkrat v finalu parterja.

Preberite še: