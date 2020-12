"To je to, kar smo ta čas in v taki postavi sposobni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski telovadki Lucija Hribar (na fotografiji) in Zala Bedenik sta v današnjih kvalifikacijah končali nastope na koronskem evropskem prvenstvu v Mersinu.

Slovenski telovadki Lucija Hribar in Zala Bedenik sta v današnjih kvalifikacijah končali nastope na koronskem evropskem prvenstvu v Mersinu. Kot je povedal selektor Andrej Mavrič, sta dekleti tekmovali dobro in po pričakovanjih. Najboljši dosežek je Hribarjevi uspel na preskoku, kjer je s 13. mestom tretja rezerva za finale osmerice.

Slovenija je na letošnjem prvenstvu stare celine, ki je bilo dvakrat preloženo, preden so ga prevzeli turški prireditelji in decembra organizirali kot edino veliko gimnastično tekmo leta, nastopila brez dolgoletnih številke 1 in 2.

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak, olimpijka v Riu in doslej že šestkratna finalistka EP, ki se je redno borila za kolajne, je jeseni sporočila, da s partnerjem pričakuje naraščaj.

Tjaša Kysselef, ki je na preskoku redno tekmovala v finalih svetovnih pokalov, pa se je odločila za operacijo in ta čas še okreva po poškodbi, saj je dolgo kazalo, da EP letos sploh ne bo.

Mavrič zadovoljen

Tako sta slovenske barve zastopali le dve tekmovalki, mnogobojka Hribarjeva (letos finala mnogoboja ni na programu EP) in debitantka na velikih tekmovanjih Bedenikova. Kot je za STA iz Turčije sporočil selektor reprezentance, sta obe telovadki dobro nastopili.

"Obe dekleti sta dobro tekmovali. Lucija je sicer na prvem orodju padla z gredi, a je nato do konca dobro odtekmovala na vseh štirih orodjih. V seštevku mnogoboja bi bila 13., tudi njen točkovni zbir je po pričakovanjih. Na najmočnejšem orodju, dvovišinski bradlji, so ji za finale zmanjkale tri desetinke, ampak Lucija je naredila svoje," je dejal Mavrič.

Foto: Vid Ponikvar "Zadovoljni smo tudi z nastopi Zale, ki je sploh prvič nastopila na veliki članski tekmi. Že to, da ji je ob prvencu uspelo celoten program izpeljati brez padca, je razlog za zadovoljstvo," je še povedal Mavrič in dodal, da ima vseeno mešane občutke.

"A dekleti sta dobro tekmovali, čeprav nismo naredili nekega vidnejšega rezultata. To je to, kar smo ta čas in v taki postavi sposobni," je sklenil selektor.

V petek se bodo v kvalifikacijah predstavile še mladinke, kjer v slovenskem taboru največ stavijo na Zalo Trtnik.

