Ne le velika čast za slovensko nosilko zastave, ampak za vse lokostrelstvo

"To bo posebna izkušnja in res se je veselim. To je zame po 13 letih ukvarjanja s tem športom velika čast, a ne le zame, ampak za vse lokostrelstvo. Mi nismo veliko v medijih, čeprav smo dobri, zato sem bila zelo presenečena, ker so me izbrali za nosilko zastave. Sem si pa rekla, da sem si to zaslužila in sem z veseljem sprejela izziv," je navdušena lokostrelka Toja Ellison, poročena z ameriškim svetovnim lokostrelskim prvakom.

Prva Slovenka na delu v Minsku

Foto: Osebni arhiv Toje Ellison Ellisonova, nekoč se je pisala Černe, bo tudi prva Slovenka, ki bo v Minsku stopila na tekmovališča. Že dopoldne se bo merila v kvalifikacijah sestavljenega loka, nato bodo kvalifikacije čakale še tekmovalca z ukrivljenim lokom Ano Umer in Roka Bizjaka.

"Moji cilji so vedno najvišji. Vedno si želim zmagati, a za to se mora marsikaj sestaviti. Konkurenca je huda, tu so vse najboljše evropske lokostrelke, od najboljših manjkajo le Korejke in Američanke. Vesela bi bila vsake kolajne, zadovoljna pa tudi, če bi streljala po svojih najboljših močeh," je dejala Ellisonova, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu zasedla deveto mesto.

"Bila bi precej višje, a me je na cedilu pustila oprema. A nič ne de. Moj mož je dolga leta čakal na naslov svetovnega prvaka, tudi jaz bom potrpežljiva. Sem še mlada, v našem športu si lahko dolgo časa dober. Če si seveda dobro telesno pripravljen in jaz temu posvečam veliko časa, si lahko v vrhu tudi v letih, kot jih ima zdaj naš strelec Rajmond Debevec," je optimistično razpoložena lokostrelka.

Danes se bo v ringu v glavnem mestu Belorusije predstavil tudi Aljaž Venko. Foto: Vid Ponikvar

Poleg lokostrelcev bo že pred odprtjem prvič v ring stopil tudi boksar Aljaž Venko, svojo prvo tekmo bo odigrala košarkarska reprezentanca 3x3, ki se bo merila proti gostiteljem.