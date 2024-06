Prvi dan domačega turnirja dve slovenski zmagi

"Za prvo tekmo je bilo kar dobro. Seveda znava igrati veliko bolje, a pomembno je, da sva prebila led, se navadila na dvorano, mize, žogice in konec koncev tudi eden na drugega, saj skupaj nisva igrala že štiri leta. Pred tem sva že premagovala odlične pare, na letošnjem evropskem prvenstvu v Linzu nameravava igrati skupaj in loviti kolajno. Tudi tu želiva visoko, je bil pa to tudi dober trening pred dvoboji posameznikov," je dejal Darko Jorgić, ki je bil v prvem krogu posamične konkurence prost, v drugem pa se bo v petek pomeril s Kazahstancem Kirilom Gerasimenkom.

"Res je, da sem si njega bolj želel kot Hrvata Fran Kojića, ki ga je tesno premagal, a se zavedam, da tudi z Gerasimenkom ne bo lahko. V najinih številnih medsebojnih dvobojih sem sicer zmagoval, toda v zadnjem času je v vseh pogledih zelo napredoval in zagotovo bo zahteven tekmec. V nemški ligi sva igrala pred enim mesecem, z ne najboljšo igro sem ga premagal s 3:2. Upam na pomoč navijačev, že danes se jih je nekaj zbralo, verjamem, da jih bo jutri še več," Hrastničan poziva gledalce v Tivoli.

Ana Tofant Foto: www.alesfevzer.com

Deni Kožul in Peter Hribar sta dan odprla z igro dvojic. Proti Tajvancema Cheng-jui Kau in Chih-Yuan Chuangu sta dobro začela, dobila prvi niz, po izenačenju na 1:1 pa jima je v odločilnih trenutkih zmanjkalo zbranosti in sreče. Tretji in četrti niz sta namreč izgubila v podaljšku, na 10 in 13.

Nato sta izgubila še med posamezniki. Kožul se je sicer 31. igralcu sveta Južnokorejcu Sang Su Leeju dobro upiral, v četrtem nizu ubranil tri zaključne žoge, imel tudi sam eno za izenačenje na 2:2, toda bil je neuspešen. Slabši je bil odpor Hribarja Portugalcu Joau Geraldu. Ta je vse nize dobil gladko.

V prvem krogu so izpadle tudi vse slovenske predstavnice. Sara Tokić je z 1:3 izgubila proti izkušeni Madžarki Georgini Pota, Lara Opeka je z istim izidom priznala premoč Tajki Suthasini Sawettabut, od Ane Tofant je bila s 3:0 boljša Slovakinja Barbora Balažova, od Lee Paulin pa prav tako s 3:0 nekdanja večkratna evropska prvakinja, 60-letna Luksemburžanka Xia Lian Ni.

Poraz Opeke sta maščevali Tofant in Tokić, po dolgem, tesnem boju, sta bili s 3:2 boljši od Tajk Sawettabut in Wanwise Auerwiriyayothin in se bosta v petek za uvrstitev v polfinale merili z Južnokorejkama Jeon Jihiee in Joo Cheonhui.