Dve dvojici iz kvalifikacij na glavni turnir

Medtem ko so se med posamezniki vsi slovenski namiznoteniški igralci, ki so morali na domačem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani igrati v kvalifikacijah, izpadli že v torek, je danes uvrstitev na glavni turnir uspela dvojicama Peter Hribar/Deni Kožul in Katarina Stražar/Lea Paulin.