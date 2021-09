Za slovenske olimpijske medalje odslej precej več denarja

Za olimpijske medalje bo iz državnega proračuna odslej namenjeno precej več denarja, za zlato v posamični konkurenci bo tako namesto 31.120 odslej namenjeno 55.000 evrov, je določeno v spremembah pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. Te so bile v torek objavljene v uradnem listu in od danes že veljajo.

Višje nagrade ne veljajo le za medalje, dosežene na olimpijskih igrah, ampak tudi za športnike invalide, nosilce odličij s paralimpijskih iger in olimpijskih iger gluhih ter tudi za šahiste, ki stopijo na zmagovalni oder šahovskih olimpijad. Prav tako so nagrajeni trenerji dobitnikov odličij na OI in drugih omenjenih tekmovanj.

Ekipi se za prvo mesto izplača nagrada v višini 300.000 evrov, za drugo mesto 240.000 in za tretje mesto 210.000 evrov. Doslej je bilo za zlato namenjeno 151.710 evrov, za srebro 101.140, za bron pa 62.240 evrov.

Sprememba pravilnika, ki ga je podpisala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, tako za zlato olimpijsko odličje v posamični konkurenci namenja 55.000 evrov, za drugo mesto 45.000 in za tretje mesto 38.000 evrov.

Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje v posamični ali ekipni konkurenci, se izplača nagrada v celotni višini vrednosti nagrade, ki pripada športniku.

Ekipi trenerjev, ki jo določi nacionalna panožna zveza, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športnih panogah.

Tistim, ki so jim do uveljavitve dopolnjenega pravilnika že določena oziroma izplačana nagrada za osvojeno olimpijsko medaljo v letu 2021, so upravičeni do izplačila razlike v višini od že izplačane nagrade do višine, ki je na novo določena, je objavljeno v uradnem listu.

