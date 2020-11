Dragič zaradi pozitivnega testa brez EP

V reprezentanci tako ostaja deseterica tekmovalcev. V ženski konkurenci bodo slovenske barve branile Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Tina Trstenjak, Andreja Leški (obe do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Patricija Brolih (do 78 kg), v moški pa David Štarkel (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in v odprti kategoriji Enej Marinič.

