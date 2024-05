Metka Lobnik in poškodovana Anka Pogačnik brez možnosti

Na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju so se danes končali slovenski ženski nastopi. Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg sta izgubili prvi borbi. V četrtek bosta na vrsti nato le še borca v odprti kategoriji Vito Dragič in Enej Marinič.

Dvaintridesetletna Anka Pogačnik se je pomerila z Danko Emelie Sook. V preteklosti je dva od treh dvobojev dobila Gorenjka, tokrat je bila brez možnosti, saj je Sook boj ob koncu prve minute končala z davljenjem.

Za tekmovalko Triglava je bil to hud udarec, saj je nazadnje zgubila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu za dve točki, po današnjem porazu v prvi borbi bo šlo spet zelo tesno.

"Ni mi uspelo pokazati, kar znam. Želela sem si več. Vedela sem, da je tekmica odlična v parterju, branila sem se pred končnim prijemom, po davljenju pa sem morala dvoboj predati," je kritično o nastopu spregovorila dolgoletna reprezentantka.

Šele nato je razkrila, da je imela možnosti majhne, a v želji po odhodu v Pariz je tvegala tudi z nastopom na SP. "Imam veliko poškodb, ki jih sproti saniramo le toliko, da lahko tekmujem, a izpuščam treninge, jih prilagajam, kar se pozna na tatamiju. Prav zdaj čakam izvide magnetne resonance in potem terapije in znova terapije. Poškodovala sem si levi komolec, po operaciji komolca še levo ramo in roka ni prava," je povedala tekmovalka, ki je levičarka, zato je ta roka ključna za borbo.

V boju za olimpijske igre je dodala: "Sem sem prišla, da bi potrdila nastop na olimpijskih igrah, tako pa sem v položaju, da še vedno lahko izpadem. Zdaj upam na najboljše in da bodo zmagali tisti, ki bodo morali zmagati." Še enkrat več pa je potrdila, da ji ni žal, da kljub lovljenju potrditve olimpijskega nastopa izpustila nedavno evropsko prvenstvo v Zagrebu, saj ji zdravstveno stanje ne dopušča večjega števila tekmovanj.

"Skušala pa sem popraviti napake od prej, kar je cilj proti vsaki borki in nekaj pozitivnih malenkosti je bilo," je po porazu povedala Metka Lobnik. Foto: www.alesfevzer.com

Težka naloga že v uvodu za Metko Lobnik

Težko nalogo je imela že v uvodu Metka Lobnik. Prvi krog je judoistka Apolona sicer preskočila, nato pa je na nasprotni strani blazine stala olimpijska podprvakinja, Francozinja Madeleine Malonga. Ta je obvladovala dvoboj in si po 20 sekundah z metom priborila prednost. V naslednjih dveh minutah pa je Slovenko prisilila v tri opomine. Lobnik je res lepo akcijo izvedla le ob koncu prve minute, ko je Francozinjo že spravila iz ravnotežja, za uspešen met pa ji je zmanjkalo nekaj rotacije.

"Francozinja je veliko višja od mene, kar mi ne ustreza. Sama sem bila v položaju, ko sem morala nekako bežati, saj lažje pride do dobrega prijema. Sama nisem toliko hitrejša, da bi se prijemu izognila. Ne obremenjujem pa se z imeni in zato sem šla v borbo sproščeno in iskala priložnost. Skušala pa sem popraviti napake od prej, kar je cilj proti vsaki borki in nekaj pozitivnih malenkosti je bilo," je po porazu povedala Metka Lobnik.

"Moj privilegij je, da ta tekma za uvrstitev na olimpijske igre ni bila tako pomembna. Verjetnost, da izpadem, je zelo majhna. Med mano in tekmovalkami, ki so za mano, je razlika kar velika. Seveda so scenariji, a verjetnost, da ne grem v Pariz, ni velika," je še povedala tekmovalka, ki jo po kratkem počitku čakajo zahtevne zadnje priprave na igre.

Slovenski tabor je pogledoval tudi na blazino dve, kjer so v kategoriji do 90 kg nastopali moški. Tam je bil eden od favoritov Mihael Žgank, ki nastopa v turškem kimunu, a ga je v drugem krogu presenetil Grk Teodoros Tselidis. Težav z olimpijskim nastopom Žgank nima, saj je na posebni olimpijski lestvici peti.

