Metka Lobnik pred uspehom kariere

Judoistka Metka Lobnik je pred enim največjih uspehov v karieri. Na grand slamu v Tbilisiju se bo popoldan pomerila za zlato kolajno v kategoriji do 78 kg. Njena tekmica v finalu bo Brenda Olaya iz Kolumbije.

Slovenska olimpijka je mesec dni pred evropskim prvenstvom v Podgorici potrdila dobro formo. Kot nosilka tekmovanja je preskočila prvi krog, nato pa pometla s Kenijko Zeddy Cherotich. Že v prvi minuti je izvedla met, ki ga je nadaljevala s končnim prijemom, a le do vazarija. Po polovici borbe je dvoboj zaključila s še enim metom.

Ko je v četrtfinalu padla Uzbekistanka Borčinoj Kodirova, pred leti svetovna kadetska in mladinska svetovna prvakinja, ki je prejela tri kazni, so se vrata do odličja odprla na stežaj. Največji uspeh v karieri je 23-letna tekmovalka Apolona potrdila v polfinalu z zmago nad Brazilko Karol Gimenes.

Dvoboj je bil več kot napet, saj je Brazilka na polovici borbe z metom povedla in začel se je lov na preobrat. Dobrih 45 sekund pred koncem je slovenska reprezentantka vendarle poravnala, čeprav se je tekmica branila tudi z manjšimi udarci. Po slabi minuti podaljška je Lobnik tekmico vrgla še drugič za preboj v finale.

Finalna tekmica bo srebrna z zadnjega vseameriškega prvenstva Brenda Olaya, ki je v polfinalu premagala tudi prvo nosilko in bronasto z olimpijskih iger v Parizu Portugalko Patricio Sampaio, pred tem pa tudi Rusinjo Aleksandor Rjabčenko ter nosilko kolajn z evropskega in svetovnega prvenstva Francozinjo Fanny Estelle Posvite.

Lobnik je dobro formo nazadnje potrdila pred 14 dnevi s tretjim mestom na grand prixu v Linzu.