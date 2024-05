Andreja Leški prejela opozorilo ob pravem času

Judoistka Andreja Leški je na svetovnem prvenstvu v judu v Abu Dabiju osvojila peto mesto. Odprta je bila pot do zlata, na koncu pa se je morala zadovoljiti s petim mestom. Tekmovalka s tem ni bila nezadovoljna, vseeno pa je prejela še eno v vrsti opozoril pred olimpijskimi igrami, kjer napoveduje boj za kolajno.

Primorka je bila v svetovnem vrhu že leta 2021, ko je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu, na evropskem prvenstvu v Lizboni pa bronasto. V domači konkurenci z branilko olimpijskega naslova iz Ria de Janeira 2016 Tino Trstenjak pa je ostala brez nastopa v Tokiu.

Po slabši sezoni 2022 je lani v Montpellieru postala evropska prvakinja, na SP v Dohi je osvojila srebrno medaljo. Letos bronasto na evropskem prvenstvu v Zagrebu, na zmagovalne stopničke se je vrnila tudi na tekmah za grand slam in grand prix.

"Sama sebi sem zastavila cilje in jih povedala na glas. Zdaj temu sledim in za te cilje naredim prav vse," pravi tekmovalka, ki je že dokončala študij ekonomije in znanje začela bogatiti z delovnimi izkušnjami. Letos je vse podredila športu.

Napredek je naredila predvsem v boju z najboljšimi. Brez težav je na SP padla kosovska nosilka Laura Fazliu, v boju z eno najlegendarnejših judoistk sveta Clarisse Agbegnenou je izgubila po podaljšku na kazni, pri tem pa Francozinja ni izvedla res nevarnega napada.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Do Pariza jo čaka še kar nekaj dela

A na to, da jo do Pariza čaka še kar nekaj dela, kažeta nepričakovana polfinalna poraza na EP s Čehinjo Renato Zachovo, pa v polfinalu SP s Poljakinjo Angeliko Szymansko, saj se je v Abu Dabiju odpirala celo pot do zlata.

"Gre za kakovostne in odlično pripravljene tekmovalke. Na tej ravni si ne smeš privoščiti niti stotinke sekunde nepazljivosti. Morda sem se na najboljše tekmice res dobro pripravila, na olimpijskih igrah se bom morala na vse. To moram popraviti. Vedeti pa je treba, da gre za tekmovalke, ki si z zmagami nad višje rangirami judoistkami utirajo svojo pot, kar sem počela tudi sama in zdaj to v dvobojih z mano počnejo druge."

"Na olimpijskih igrah bo ključno, da napak proti nižje rangiranim tekmicam ne delam. Tukaj pa sta bila zame pomembnejša dobra dvoboja s Fazliujevo in Agbegnenoujevo, s katero se še nikoli nisem borila tako dobro. Bila sem ji blizu, imela sem svoje priložnosti in to je vsekakor dobra odskočna deska za naprej. "

A že pred odhodom na Arabski polotok je tekmovalka povedala tudi, da je letos tekmovanj preprosto preveč, da bi se za vse pripravila stoodstotno. "Meni je ta tekma kar nekako odveč," je pred odhodom na SP dejala tekmovalka.

"Svoje cilje v sezoni sem potrdila. Na evropskem prvenstvu sem osvojila kolajno, na svetovnem prvenstvu sem bila sedma nosilka in se prebila med osmerico. Osebno mi je bilo pomembno, da ostanem cela in da potrdim položaj med osmerico na olimpijski lestvici za nekaj lažji žreb v Parizu."

Zdaj sledi zadnji krajši premor do konca tega tedna, nato bo šlo spet zares. Pred Parizom Leškijeva in druščina iz Judo kluba Bežigrad čakajo zadnje naporne priprave v Poreču, španskem Benidormu in na Rogli. Tekmovalka, ki ima na hrbtu tetoviranega mitološkega feniksa, o njem simbolno pred zadnjo fazo priprav dodaja: "Mislim, da se vzpenja." Najvišje naj bi se dvignil poleti.

