Drakšič preporodil Fince, želi si tudi dela v Sloveniji

"Zaenkrat imamo enega tekmovalca zanesljivo na igrah v Parizu in cilj je tudi, da se tam prebije med najboljšo osmerico. Sam upam na še kakšno kvoto, kar bi bil dodaten uspeh za to reprezentanco. Vedeti moramo, da Finska v Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021 ni imela olimpijca v judu," je ob robu svetovnega prvenstva v Abu Dabiju povedal Drakšič, ki je olimpijske nastope kot tekmovalec okusil v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu 2016.

Po končani karieri se je nosilec šestih odličij z evropskih prvenstev preselil med trenerje in iz domačega Sankakuja in okrilja Marjana Fabjana odšel k Bežigradu, kasneje pa je izziv našel na severu Evrope. "Tukaj sem že več kot tri leta. V Sloveniji sem se ogromno naučil, ena od boljših potez pa je, da sem šel na Finsko. Tam smo po 30 letih spet ustvarili prvo kolajno. To je tudi priznanje zame," pravi Drakšič.

Postal je trener leta

Pri tem bolj kot sebe izpostavlja svoje tekmovalce, a njegovo delo in uspehi težkokategornika Marttija Puumalainena niso ostali neopaženi. Evropska judo zveza je njegovo delo vzela pod drobnogled in pred tremi tedni je ob robu EP v Zagrebu prejel nagrado za trenerja leta v moški konkurenci. "Seveda je zame to res dragoceno priznanje. Naziv trenerja leta izbirajo strokovnjaki, kar mu da pravo težo. Vesel sem, da so tudi oni prepoznali napredek finskega juda. A mislim, da je to tudi priznanje finskim tekmovalcem."

Rok Drakšič s svojim varovancem Marttijem Puumalainenom. Foto: www.ijf.org In ne le evropska zveza, lani je bil tudi med peterico nominirancev za izbor trenerja leta pri Svetovni judo zvezi. Zato je bilo sprva kar nekako čudno, da so se njegovim uslugam pri ljubljanskem Bežigadu pred leti zelo hitro odrekli. A Drakšič je že pred časom povedal, da so se v ljubljanskem klubu takrat odločili prav.

"Težak je prehod iz tekmovalnih v trenerske vode. Pri meni je bilo to verjetno prehitro. Trener mora za svojo nalogo zrasti in tudi sam lahko trdim, da sem se z leti zelo spremenil, veliko naučil in tudi drugače odreagiram na zadeve. Ko sem bil v Bežigradu, na novo vlogo še nisem bil pripravljen."

Na Finskem vsaj še štiri leta

In kot še razkriva Štajerec na začasnem delu v Skandinaviji, ima na Finskem odlične pogoje. Tam se za razliko od Slovenije več vlaga v infrastrukturo. Seveda pa je sam napredoval tudi na področju trenerstva. A dolgoročno ne bi zavrnil ponudbe iz Slovenije.

"Pravkar sem s Finsko še za štiri leta podaljšal pogodbo. Kdaj se vrnem, ne vem. Če pa se bo prava priložnost res ponudila doma, jo bom z veseljem sprejel," je še dejal 37-letni slovenski trener. Ta poudarja, da se bodo o morebitnih selitvah pogovarjali v družini, ko bo čas, da sin začne obiskovati šolo.