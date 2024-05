Dragič za slovo od športa do 3. kroga, Marinič trepeta za olimpijski nastop

Slovenski judoisti so svetovno prvenstvo v Abu Dabiju danes končali z nastopoma Eneja Mariniča in Vita Dragiča v moški kategoriji nad 100 kg. Prvi se je poslovil po uvodni borbi, Dragič se je od tekmovalnega športa poslovil z nastopom v tretjem krogu.

Predvsem Enej Marinič je bil tisti, ki še ima teoretične možnosti za olimpijski nastop v Parizu, a je imel zelo zahteven žreb. Za zanesljivo pot v Pariz bi 25-letni tekmovalec mariborskega Branika bržkone potreboval vsaj dve zmagi, zdaj bo spremljal razplete na manjših tekmovanjih.

Njegov tekmec je bil Poljak Kacper Szczurowski, ki je Slovenca ugnal lani v boju za bronasto odličje v Perthu. Nasprotnik, ki je v kategorijo do 100 kg prišel iz nižje kategoriji, je bil tokrat predvsem veliko hitrejši. Dobro minuti pred koncem je Poljaku v protinapadu vrgel za vazari in Mariniču tega ni več uspelo nadoknaditi.

"Tri leto sem garal za Pariz. V bistvu se je začelo že leta 2019 s poškodbo rame in rehabilitacijo. Odprlo se je pred dvema letoma prav tukaj v Abu Dabiju, kjer sem se na grand slamu prebil prvič na stopničke in dosegel svoj prvi velik rezultat. Mislim sem, da je to moj srečen kraj, pa je vse skupaj nekako šlo v zrak," je bil po tekmi razočaran.

"Ni kaj filozofirati. Boljši je bil. Poznava se, vedel sem, da bo težka borba. Zelo je hiter in močan, levičar in zame res neugoden," je še dejal Marinič, ki bo v naslednjih urah in dneh prešteval točke tekmecev, saj ima ob dobrem razpletu sezone vendarle še minimalne možnosti za igre, a zdaj ni več odvisen od sebe. Na podoben način se je denimo na igre 2004 uvrstila Urška Žolnir, ki je sezono takrat že zaključila.

Vito Dragič Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Dragičev žreb je bil ob koncu športne poti ugodnejši, saj je v uvodnem krogu prost, nato ga se je pomeril s Ciprčanom Giannisom Antonioujem. Gre za manj izkušenega 19-letnega tekmovalca, ki pa nikakor ni slab tekmovalec, saj je lani dobil enega od dveh bojev z Mariničem.

Dragič je dvoboj taktično obvladoval, bil aktivnejši, v podaljšku pa zmagal z davljenjem. Naslednji nasprotnik je bil dvakratni češki olimpijski prvak Lukaš Krpalek. Tudi ta se je proti danes sproščenemu borcu Impola izdatno namučil. Oba tekmovalca sta si že priborila po dve kazni, Dragič je kar nekajkrat izkušenega tekmeca z dobrim gardom spravil v zadrego, na koncu pa je s končnim prijemom slavil Krpalek.

"Lepšega konca si ne bi mogel zaželeti. Precej boljša je enakovredna borba s takim šampionom, kot pa poraz po nekih bedarijah z enakovrednim ali slabšim nasprotnikom. Danes sem še enkrat pokazal kar znam, imel sem tudi dober žreb in dobro zdravstveno stanje. Biti med 16 na svetu je vedno lepo," je takoj po tekmi povedal dolgoletni slovenski reprezentant.

O sami borbi pa je Dragič dodal: "Res se dobro poznava s Čehom. Napake si proti takemu tekmecu ne smeš privoščiti. Vedel sem, da me bo obrnil v parterju, če bom šel na kolena, zato sem se odločil za borbo stoje. Računal sem s tem, da mu morda lahko izsilim tretjo kazen. Bil sem blizu, tokrat ga sodniki za napačen vstop niso kaznovali, a tudi sam sem bil v takem položaju, ko sem bil za to kaznovan ali pa na koncu zmagal. Imel je malo športne sreče, kar pa vsi poznamo. Upam, da je imel težko borbo in videl, da smo Slovenci dobri," je še povedal Dragič.

O dnevu pa je dodal: "Danes sem bil tudi kondicijsko boljši. Lahko sem razmišljal, saj se nisem ukvarjal s svojo sapo in utrujenimi mišicami. Lahko sem se posvetil taktiki in hvala bogu sem s Ciprčanom prišel do točke. Zadnje priprave v Kanadi so mi vrnile samozavest. Res je tudi, da daš vse od sebe, ko se poslavljaš. Škoda, da se ni obrnilo še malo boljše in bi se po olimpijskih igrah v Parizu poslavljal še tretjič," je še dejal tekmovalec, ki bi rad ostal povezan z judom, a ne z neposrednim odhodom med trenerje, saj pravi, da po mentalni plati na ta izziv še ni pripravljen.

