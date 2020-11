V Pragi tudi prvenstvo presenečenj, slovenski adutinji Štangarjeva in Trstenjakova

Praga bo od četrtka do nedelje gostila evropsko prvenstvo v judu. Zaradi posebne sezone, ki jo je dodobra krojila epidemija novega koronavirusa, so napovedi pred tekmovanjem v češki prestolnici nehvaležne. Strokovnjaki so prepričani, da pomanjkanje tekmovanj in priprav ponuja tudi priložnost za presenečenje.

Na lanskem evropskem prvenstvu, ki je bilo v okviru evropskih iger v Minsku, sta Sloveniji kolajni priborili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Klara Apotekar, ki je osvojila celo naziv najboljše Evropejke v kategoriji do 78 kg.

Maruša Štangar komaj čaka, da se vrne v tekmovalno areno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tudi tokrat je v slovenski reprezentanci Maruša Štangar, ki pa je z napovedmi zadržana. "V teh razmerah res težko kaj napovem. Manjkajo tekme, predvsem pa dobre priprave in sparingi za primerjavo s tekmicami. Zase lahko rečem le, da je po tako dolgem premoru želja po tekmovanju res velika," je za STA povedala Štangarjeva.

Bolj zgovorna je bila njena trenerka Olga Štirba: "Kondicijsko je Maruša zelo dobro pripravljena, pa tudi psihološko je zelo stabilna. A z izjemo državnega prvenstva v zadnje pol leta ni nastopala," je izpostavila. Spomladi se je Štangarjeva udeležila priprav na Japonskem, nato pa se je vrnila ravno ob zaprtju države in od takrat je trenirala predvsem doma.

"Nekaj malega smo trenirali skupaj z Italijankami, a za resno oceno je to premalo. Na spisku je bila tudi tekma pred tedni v Budimpešti, ki pa smo jo zaradi lažje poškodbe, pa tudi zaradi strahu pred morebitno okužbo s koronavirusom, izpustili," je glede napovedi zadržana Štirba.

Sicer pa bo na EP precej okrnjena tudi udeležba, je dejala Štirba, saj bo v kategoriji Štangarjeve manjkala tudi svetovna prvakinja Ukrajinka Darja Bilodid. "Kar nekaj držav bo manjkalo. Prijavljene pa so denimo tudi Nemke in Belgijke, a ne vemo, ali bodo dobile dovoljenje za prihod na Madžarsko. Prav posebni pogoji in odsotnost nekaterih tekmovalcev pa bodo ponudili priložnost za presenečenje. Upam, da Maruša ne bo udarila kakšnega 'Džingis Kana'," je še dodala Štirba in pri slednjem mislila, da njena varovanka ne bo tvegala s katero od tekmovalk s svetovnega vrha ter v želji po uspehu postala preveč nepazljiva.

Aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je konec oktobra zmagala na grand slamu v Budimpešti in sodi v krog favoritinj za odličja. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Drugo vroče orožje slovenskega tabora je aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki je konec oktobra zmagala na grand slamu v Budimpešti in sodi v krog favoritinj za odličja. Po Budimpešti je varovanka Marjana Fabjana opravila še priprave s Kosovom in Avstrijo.

"Za Tino je bila bolj pomembna tekma v Budimpešti, kjer je bilo na voljo več točk za uvrstitev na olimpijske igre in s tega vidika smo lahko zadovoljni. Za Češko pa pravega rezultatskega cilja po takšnem letu, kot ga doživljamo, niti nima. Pripravljena ni 100-odstotno, a tudi za tekmice je vprašljivo, kaj so počele. Kar bo, pač bo. Pomembno je, da pridejo vse najboljše in da po prvenstvu lahko naredimo analizo, da vidimo, kje smo na poti do olimpijskih iger," je pred tekmo povedal Fabjan.

Med Fabjanovimi zvezdnicami bosta zaradi slabše forme manjkali branilka naslova iz Minska Apotekarjeva in njena sestra Ana Velenšek, bronasta na zadnjih olimpijskih igrah v Riu. "V tem trenutku pač nista v formi za evropsko prvenstvo, pri Ani pa je v odprti kategoriji še posebej veliko tveganje za poškodbo, zato ni imelo smisla razmišljati o nastopu. Računam, da bosta po novem letu obe zagrabili na polno na poti do Tokia."

Klara Apotekar ne bo branila naslova evropske prvakinje. Foto: Sasa Pahic Szabo/Sportida

Vodstvo slovenske odprave upa tudi na kakšna presenečenja, ki jih v zadnjih dveh desetletjih v slovenski reprezentanci ni bilo malo. Med leti 2002 in 2019 je kar 12 slovenskih judoistov stopilo na zmagovalni oder, šesterica se je okitila z naslovom prvaka, skupaj pa so tekmovalci osvojili 46 kolajn.

V kategoriji do 57 kg bo nastopila Kaja Kajzer, ki velja za eno najbolj nadarjenih slovenskih tekmovalk, a vsega svojega potenciala na največjih tekmah še ni pokazala. Zelo izkušena Anka Pogačnik, ki spet trenira v domačem Triglavu, se bo predstavila v kategoriji do 70 kg, predvsem izkušnje pa bo v kategoriji do 78 kg nabirala mlada Patricija Brolih.

Kaja Kajzer bo nastopila v kategoriji do 57 kilogramov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V moški konkurenci se bodo za Slovenijo borili David Štarkel (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg), v odprti kategoriji pa Vito Dragič in Enej Marinič.

Med peterico najvišje kotira Gomboc, ki je bil pred leti že evropski prvak in srebrn na EP. Velike možnosti za preboj na oder za zmagovalce pa so strokovnjaki v lanski sezoni napovedovali tudi Hojaku, a bo koronska sezona pokazala, ali mu je uspelo obdržati motivacijo za vrhunsko delo.

Za EP so prijavljeni tekmovalci iz kar 42 držav.