Drobno dekletce z rušilno močjo: tudi Kaja je obnemela #video

Slovenska judoistka Kaja Kajzer, ki se bori v kategoriji do 57 kilogramov, je nedeljsko popoldne izkoristila za sproščanje na boksarski vreči, ko se je zgodilo nepričakovano. V seriji močnih ročnih in nožnih udarcev se je vreča strgala z verige in padla na tla.