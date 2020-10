Po sedmih mesecih spet na vrhunski ravni

Kaja Kajzer bo nastopila v kategoriji do 57 kilogramov, kategorijo višje bo nastopila Trstenjakova, ki se ji bo v kategoriji do 63 kilogramov pridružila tudi mlada klubska kolegica Lia Ludvik. Anka Pogačnik se bo borila v kategoriji do 70 kilogramov, Patricija Brolih pa v kategoriji do 78 kilogramov.

V moški konkurenci se bodo za najvišja mesta in kvalifikacijske točke za Tokio 2020 borili David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov, nekdanji evropski prvak Adrian Gomboc se bo pomeril v kategoriji do 66 kilogramov. Martin Hojak se bo boril v kategoriji do 73 kilogramov, kot zadnji bo na tatami v Budimpešti stopil Vito Dragič v odprti moški kategoriji (+100 kg).

Nazadnje so judoisti na velikem tekmovanju nastopili februarja v Düsseldorfu, po izbruhu pandemije novega koronavirusa pa le na nekaj manjših tekmovanjih. Trenutno so v Sloveniji zaradi drugega vala epidemije vsa tekmovanja odpovedana.

