Tina Trstenjak v podaljšku strla odpor Kaje Kajzer

V štajerski prestolnici so danes okronali nove državne prvake in prvakinje v judu. Na državnem prvenstvu je nastopilo 121 tekmovalcev in tekmovalk, v najbolj atraktivnem finalnem obračunu v kategoriji do 63 kg pa je olimpijska prvakinja Tina Trstenjak (Z'dežele Sankaku) šele v podaljšku z vazarijem premagala Kajo Kajzer (Bežigrad).

V ženski članski konkurenci so naslove državnih prvakinj osvojile še Maruša Štangar (Olimpija) do 48 kg, Nuša Perovnik (Acron Slovenj Gradec) do 52 kg, Tina Kovač (Acron Slovenj Gradec)do 57 kg, Zarja Tavčar (GIB Šiška) do 70 kg, Anka Pogačnik (Triglav Kranj) do 78 kg in Patricija Brolih (Bežigrad) nad 78 kg.

V moški konkurenci so slavili David Štarkel (Impol) do 60 kg, Matjaž Trbovc (Z'dežele Sankaku) do 66 kg, Adrian Gomboc (Bežigrad) do 73 kg, Juš Mecilošek (Bežigrad) do 81 kg, Narsej Lackovič (Partizan Ljutomer) do 90 kg, David Kukovica (Branik Broker) do 100 kg in Vito Dragič (Impol) nad 100 kg.

Nastopajoči so uporabljali zaščitne maske na celotnem prizorišču in držali medsebojno varnostno razdaljo, blazine so po vsaki borbi razkuževali, dogodek pa je bil zaprt za javnost.

"Zaradi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom smo morali izvesti dodatne ukrepe in prilagoditi vse glede na trenutne standarde. Na prvi pogled državno prvenstvo zaradi manjše udeležbe izgleda bolj mirno, ampak je ogromno dodatnih obveznosti, vodimo evidenco prisotnosti, vsi udeleženci so morali podpisati izjave, da so zdravi," je po državnem prvenstvu dejal predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič.

"Tekmovanje je letos potekalo malo drugače. Logistično in organizacijsko smo se morali prilagoditi na trenutne razmere, zahvala gre domačemu klubu Branik za organizacijo tekmovanja. Vse smo izpeljali v skladu z ukrepi NIJZ in kakšnih posebnih težav pri organizaciji ni bilo," je dodal generalni sekretar JZS Franc Očko.

Mednarodna judo zveza je do olimpijskih iger predvidela še tri tekmovanja najvišje ravni v Budimpešti, Tokiu in Dohi.

