Vrečka upanja za slovensko judoistko, ki premaguje zahrbtno bolezen

Sestri Anja in Maruša Štangar

24-letna judoistka Anja Štangar konec meseca zaključuje zdravljenje raka bezgavk in se počasi vrača na tatamije. Njena dve leti mlajša sestra Maruša je tam pred tednom dni osvojila nov naslov državne prvakinje.

Kot smo na Sportalu že poročali, se slovenska judoistka Anja Štangar spopada s Hodgkinovim limfomom oziroma rakom bezgavk. Potek bolezni je v knjižni uspešnici Belo se pere na devetdeset, v kateri je strnila lastno spopadanje z enako diagnozo, na slikovit in sočen način popisala pisateljica Bronja Žakelj, ki je 24-letno Anjo presenetila s posebnim darilom.

Svojo knjigo Belo se pere na devetdeset, v kateri je na svojevrsten in zelo prepričljiv način opisala svojo življenjsko zgodbo, ki jo je zaznamoval tudi Hodgkinov limfom, je sestrama Maruši in Anji Štangar pustila kar na avtomobilu, ki ga je verjetno prepoznala po reklami na vratih.

"Naključje, ali pa tudi ne. Parkirala sem zraven vajinega avtomobila. Vem za tvojo zgodbo, vem, da se zdraviš za Hodgkinom. Tudi jaz sem se, zato upam, da ti bo moja zgodba blizu in da boš v moji knjigi našla nekaj lepega tudi zase," je Bronja Žakelj, pisateljica, ki se je tudi sama soočila z rakom bezgavk, Anji zaželela v posvetilu.

Vrečka presenečenja

"Knjiga naju je po treningu v Tivoliju čakala v vrečki, obešeni na ogledalu. Najprej nama ni bilo jasno, ali jo lahko vzameva oziroma kaj naj storiva, potem pa sva videli še posvetilo, in bilo je jasno, komu je namenjena. Res lepo," nam je povedala Anja, šestkratna državna prvakinja v judu, v kategoriji do 52 kilogramov, in pred boleznijo resna kandidatka za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Med kemoterapijo je zaradi nizke ravni hemoglobina v krvi morala celo na transfuzijo. Foto: Facebook.com/stangarsisters

Od diagnoze v aprilu so njene olimpijske sanje na stranskem tiru. 24-letnica, ki dnevno dobiva pisma z dobrimi željami z vsega sveta, od njenih konkurentk, mednarodne judo zveze …, počasi zaključuje z zdravljenjem.

"Pred mano je še osem obsevanj. Če bo vse v redu, bom z zdravljenjem končala 29. septembra. Ker gre samo za lokalno obsevanje, se lahko zgodi, da bom imela bolj razdražen požiralnik, sicer pa večjih težav nimam. Je bila pa zato kemoterapija precej bolj naporna," priznava Anja, ki o svoji bolezni govori brez težav, tudi zato, da bi s svojo zgodbo lahko pomagala še komu.

"Druga polovica kemoterapije, ko so mi dali malo močnejši protokol, me je pa kar pošteno zdelala. Imela sem povišano temperaturo, tudi čez 39 stopinj, pa zelo slabo kri, morala sem na urgenco, jemala sem antibiotike, zaradi nizke ravni hemoglobina sem morala celo na transfuzijo," je nanizala vse nevšečnosti, ki so se zgrnile nanjo v času intenzivne borbe z rakom bezgavk.

Prijatelji iz sveta juda niso pozabili nanjo. Foto: Facebook.com/stangarsisters

Takole jo spodbujajo ruske judoistke. Foto: Facebook.com/stangarsisters

Zvrhan koš razlogov za optimizem

Sicer pa kljub vsemu ostaja optimistična. "Zadnje slikanje po koncu terapij je pokazalo, da nimam več aktivnih tumorskih celic, z obsevanjem bomo uničili še tiste celice, ki so za zdaj pod mejo detekcije," je pojasnila.

Anja se počasi vrača na tatamije, a se zaveda, da bo pot do vrhunske forme še dolga in zahtevna:

Kljub težki diagnozi Anja vztraja pri tem, da živi aktivno. Prejšnji teden je začela z lažjimi treningi v klubu, na nedeljskem državnem prvenstvu v Mariboru je sestri Maruši pomagala pri ogrevanju, počasi se vrača tudi na treninge. Še vedno upa, da bo prihodnje leto odpotovala na olimpijske igre, kjer bo kot sparing partnerica sestri Maruši pomagala pri pripravi, vse skupaj pa ji bo dragocena izkušnja za naprej. Morda tudi za olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Z mlajšo sestro Marušo, ki je prejšnjo nedeljo osvojila nov članski naslov državne prvakinje v kategoriji do 48 kilogramov. Foto: Facebook.com/stangarsisters

Mlajša Maruša je spet državna prvakinja

In medtem ko Anja dobro okreva, se njena mlajša sestra Maruša, poti na tatamijih. Poletne priprave je opravila na Kopah, potem pa že nestrpno pričakovala tekmovanja.

"Ja, končno! Vsi smo že težko čakali tekme. Super je, da smo šli spet lahko skozi celoten proces – od hujšanja pred tekmo, tehtanja, ki sodi zraven, priprav na tekmo, borbe na tekmovalnem tatamiju. Res je, da ni šlo za močno mednarodno tekmo, ampak po tako dolgi pavzi je res vsaka tekma dobrodošla," pravi Maruša, ki je v nedeljo na državnem prvenstvu v dvorani Luknja v Mariboru v konkurenci do 48 kilogramov z zmago proti Urški Bernard iz Slovenj Gradca, edini konkurentki v najlažji kategoriji, osvojila svoj peti članski naslov državne prvakinje.

Sestri Štangar v družbi finalistk državnega prvenstva v kategoriji do 53 kilogramov Kaje Kajzer in Tine Trstenjak. Trstenjakova je zmagala v podaljšku. Foto: Facebook.com/stangarsisters

"Komaj čakam, da se sezona nadaljuje. Če bo vse po sreči, nas konec oktobra čaka tekma v Budimpešti, pa nato novembra evropsko prvenstvo, decembra grand slam v Tokiu in januarja master v Dohi. Če bi nam to uspelo, bi bilo super," si obeta Štangarjeva, ki v Sloveniji pogreša sparing partnerice v svoji kategoriji, zaradi omejitev, ki jih narekuje pandemija novega koronavirusa, pa so priprave v tujini precej težje izvedljive in dosegljive kot nekoč.

Maruša je pred dnevi uspešno končala diplomski študij na smeri živilstva in prehrane na biotehniški fakulteti, oktobra pa ga bo nadaljevala še na magistrski ravni. Foto: Facebook.com/stangarsisters

"Korona je bila dobro izkoriščena, zdaj pa naj se že enkrat konča"

Obdobje tekmovalnega zatišja je izkoristila tudi za študij. Pred dnevi je uspešno zagovarjala diplomsko delo na smeri živilstva in prehrane na biotehniški fakulteti, v kateri je raziskovala prehranski in tekmovalni profil vrhunskih judoistov, oktobra pa bo študij živilstva nadaljevala še na magistrski ravni. "Korona je bila dobro izkoriščena, tudi kar zadeva študij, zdaj pa naj se že enkrat to konča," si je zaželela Maruša.

Nerazdružljivi sestri z novo prijateljico, psičko Pavo. Foto: Facebook.com/stangarsisters