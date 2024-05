Vedenejeva na EP v finalu z obročem

Prvo ime Slovenije na tekmovanju je dobitnica medalj s svetovnega in evropskega prvenstva Jekaterina Vedenejeva, ki je odločno pričela evropsko prvenstvo. Najprej je nastopila z žogo, kjer je izvedla zelo lepo in čisto sestavo ter prejela oceno 32,400. Na oceno je slovenska delegacija podala pritožbo, ki je bila odobrena. Oceno so zvišali za 0,200 točke in zasedla je 11. mesto.

V naslednji rotaciji se je predstavila z obročem, ki jo je izvedla brezhibno in prejela visoko oceno 33,700. V sestavi z obročem je zasedla končno osmo mesto in se uvrstila v nedeljski finale ter s tem izpolnila svoj cilj.

"Zadovoljna sem z današnjimi predstavami. Obe sestavi sta bili dobri in čisti. Ocena z žogo mi je malo nejasna, saj se mi zdi, da sem se odrezala bolje od prejete ocene. Zelo pa sem zadovoljna z nastopom z obročem in dobrim rezultatom, kar mi je omogočilo uvrstitev v nedeljski finale. Seveda bi zelo rada nastopila tudi v finalu z žogo, ampak kot pravi en velik trener, moraš znati deliti," je dejala Vedenejeva.

Trenutno je Vedenejeva v skupnem seštevku kvalifikacij mnogoboja s skupno 66,300 točkami na desetem mestu, kar je zelo dobra napoved za uvrstitev v finale mnogoboja.

Na EP zastopajo slovenske barve Ela Polak, Jekaterina Vedenejeva in Nika Zajc. Foto: Bor Slana/STA

Slovenijo je danes z obročem zastopala tudi Nika Zajc, za katero je to prvo evropsko prvenstvo v članski kategoriji. Sestavo je izvedla brez večjih napak. Prejela je oceno 29,300 in se uvrstila na 40. mesto. Poleg nje se je za ekipo borila še Ela Polak v sestavi z žogo, ki je prav tako izvedla vajo brez napak. Prejela je oceno 29,450 in se uvrstila na 32. mesto.

Najboljša v kvalifikacijah z obročem je bila Bolgarka Borjana Kalejn, ki je prejela najvišjo oceno dneva 36,550. V sestavi z žogo pa je bila najboljša Italijanka Sofia Raffaeli, ki je prejela oceno 34,950.

V petek se nadaljujejo kvalifikacije v mnogoboju za člansko kategorijo, kjer se bo slovenska ekipa v sestavi Jekaterina Vedenejeva, Ela Polak in Nika Zajc predstavila s kiji in trakom.