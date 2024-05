V slovenskem taboru najbolj računajo na Vedenejevo

Budimpešta bo med 22. in 26. majem gostila 40. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenija bo tam nastopila s petimi tekmovalkami, dvema mladinkama in tremi članicami. Med mladinkami bosta Slovenijo zastopali Alja Ponikvar in Urša Kračman, med članicami pa Jekaterina Vedenejeva, s katero so povezani najvišji cilji, Ela Polak in Nika Zajc.

Jekaterina Vedenejeva bo na EP nastopila v vseh štirih vajah, torej z obročem, žogo, s kiji in trakom, Polak bo tekmovala z žogo in s kiji, Zajc pa z obročem in s trakom. Pri mladinkah pa bo Ponikvar tekmovala z obročem, žogo in s kiji, Kračman pa s trakom.

"Naša največja pričakovanja so usmerjena v Jekaterino, ki že nekaj let podira svoje rekorde in postavlja letvico naših uspehov vse višje. Letošnja sezona je nekoliko težja, saj so letos olimpijske igre, takrat je vedno težje tekmovati in dosegati lepe izide. Tudi na tem EP bodo podelili zadnjo vozovnico za OI, a Jekaterina to že ima in je lahko malce bolj sproščena," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko pri Gimnastični zvezi Slovenije Lena Jakubovska.

Z Vedenejevo mogoča tudi kolajna

Lena Jakubovska: Naša največja pričakovanja so usmerjena v Jekaterino. Foto: Bor Slana/STA "Želimo si, da v mnogoboju pride čim višje, lani je bila šesta. Mislim, da tudi uvrstitve v finale niso vprašljive pri izvedbi brez napak. Čeprav si Jekaterina sama kolajne ni postavila za cilj, pa mislim, da je s kančkom sreče in dobro izvedbo tudi to možno," je dodala Jakubovska, medtem ko je Vedenejeva pristavila, da si še najbolj želi dobro nastopiti z obročem, ker je bila prav pri tem letos najslabša. "Želim si pokazati, da sem tudi tu konkurenčna," je povedala izkušena Vedenejeva.

Nižji so cilji pri Eli Polak in Niki Zajc. "Zanju je najpomembnejše, da vaje naredita tako, kot znata, ter se približata polovici nastopajočih," je pojasnila Jakubovska. Slednja se je dotaknila tudi pričakovanj glede obeh mladink. "Cilj je 10. do 15. mesto po rekvizitih ter do 15. mesta v ekipni uvrstitvi. Za tako uvrstitev morata obe dekleti prikazati dobro izvedbo sestav in s kančkom sreče morda lahko upamo tudi na uvrstitev v finale."

Z Vedenejevo (v sredini) je mogoča tudi kolajna, pri Polakovi in Zajčevi (levo, desno) so cilji nižji. Foto: Bor Slana/STA

Prvenstvo bodo odprle mladinke

Prvenstvo bodo v sredo odprle mladinke v individualnem programu, kjer se bodo borile za vstop v finale in za naslov najboljše mladinske ekipe stare celine. Tekmovanje v članski konkurenci se bo pričelo v četrtek, kjer bodo podelili devet naslovov evropskih prvakinj, od tega pet v individualnem programu, kjer se bodo tekmovalke pomerile v finalu mnogoboja in v finalih po rekvizitih.

V skupinskih sestavah se bodo tekmovalke pomerile v mnogoboju in v finalih po rekvizitu. Skupno pa se bodo tekmovalke v individualnih in skupinskih sestavah borile tudi za naslov najboljše ekipe. Za slednjo se Slovenija v članski kategoriji ne bo potegovala, ker format vključuje tudi skupinsko vajo, ki pa je slovenska vrsta nima.

Na tekmovanju se bo predstavilo približno 200 tekmovalk v članski konkurenci ter približno 100 v mladinski konkurenci. Skupno bo sodelovalo 40 držav.

Pred odhodom na Madžarsko se bodo vse slovenske tekmovalke predstavile še na državnem prvenstvu, ki jih čaka ta konec tedna v Ljubljani.

