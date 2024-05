Jekaterina Vedenejeva do zanesljive zmage v mnogoboju

Vedenejeva, nosilka medalj z največjih tekmovanj, je v mnogoboju skupno zbrala 134,550 točke in s tem potrdila dobro pripravljenost za prihajajoče evropsko prvenstvo v Budimpešti.

"Zelo sem zadovoljna s svojimi nastopi na državnem prvenstvu. Zame je bilo pomembno, da dobro nastopim in pokažem visoko raven pripravljenosti. Vesela sem, da se je izšlo. Otežili smo tudi moje sestave in danes so se vse sestave izšle, kar me zelo osrečuje," je dejala Vedenejeva.

Ta je najbolje izvedla sestavo z obročem, kjer je prejela 34,550 točke, v sestavi z žogo je dobila 34,350, s kiji 33,500, s trakom pa 32,150.

Ela Polak je zasedla drugo mesto. Foto: Bor Slana/STA

Drugo mesto je zasedla lanska zmagovalka v mnogoboju Ela Polak (Šiška), ki bo Slovenijo zastopala na prihajajočem evropskem prvenstvu s 120,300 točke, tretje pa je s 119,800 točke pripadlo Brigiti Krašovec (Moste).

V mladinski konkurenci so slavile predstavnice Narodnega doma Ljubljana. Alja Ponikvar je ubranila naslov, zbrala je 121,550 točke. Drugo mesto je s 109,800 točke pripadlo Urši Kračman (Narodni dom), tretje pa s 103,100 točke Pauli Loboda (Narodni dom Ljubljana).

V nedeljo se bo tekmovanje nadaljevalo s finali po posameznem rekvizitu in s tekmovanjem druge skupine.