Vedenejeva na EP do šestega mesta, zmaga domačinki Atamanovi

Slovenska ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, ki je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu ena od favoritinj za kolajne v finalih po orodjih, je v današnjem finalu mnogoboja zasedla šesto mesto s 127,950 točke. To je najboljši slovenski dosežek na EP doslej. Zmagala je domačinka Daria Atamanova (136,900).

Atamanova je zmago slavila pred bolgarskima tekmicama; srebro je osvojila Borjana Kalejn (135,500 točke), bron pa Stiliana Nikolova (131,650).

Vedenejeva, ki je bila šesta že v kvalifikacijah mnogoboja, je tudi danes zasedla šesto mesto. Lani je Rusinja, ki zadnja leta za Slovenijo dosega mejnike tega športa, prvenstvo stare celine končala na 12. mestu, leta 2020 na 13., letos pa je ob odsotnosti ruskih in beloruskih tekmovalk prišla do najboljšega slovenskega mnogobojskega dosežka.

Izkušena ritmičarka, ki bo ta mesec dopolnila 28 let, si je na letošnjem prvenstvu zahvaljujoč uspešnim kvalifikacijam priborila kar pet finalov. Poleg današnjega boja za mnogobojsko krono se bo v nedeljo predstavila tudi v vseh štirih finalih s posameznimi rekviziti - z obročem, žogo, s kiji in trakom.

Glede na to, da je to sezono Vedenejeva na vseh svetovnih pokalih prišla do kolajne, s trakom je celo slavila skupno zmago, ima vodstvo reprezentance upravičeno velika pričakovanja tudi za nedeljske finalne nastope, s katerimi se bo končalo prvenstvo v Izraelu.

