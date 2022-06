Vedenejeva v finale mnogoboja s šestim dosežkom kvalifikacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, ki je na evropskem prvenstvu ena od favoritinj za kolajne, je uspešno opravila kvalifikacije in jih končala na šestem mestu.

Že prvi dan evropskega prvenstva v Tel Avivu se je Jekaterina Vedenejeva uvrstila v finale z obročem in žogo, tudi petkova nastopa s kiji in trakom pa je opravila z odliko in si priborila še dva finala. Vedenejeva je po prvem dnevu pristala skupno na petem mestu, po drugem dnevu pa se je v finale mnogoboja uvrstila s šestim dosežkom.

Lani je Rusinja, ki zadnja leta za Slovenijo dosega mejnike tega športa, prvenstvo stare celine končala na 12. mestu, leta 2020 na 13., letos pa ima ob odsotnosti ruskih in beloruskih tekmovalk lepe možnosti za najboljši slovenski rezultat doslej.

Na letošnjem prvenstvu si je zahvaljujoč uspešnim kvalifikacijam priborila kar pet finalov. Poleg sobotnega boja za mnogobojsko krono se bo v nedeljo predstavila tudi v vseh štirih finalih s posameznimi rekviziti.

Prvi dan kvalifikacij je tako sestavo z obročem (32,750 točke) kot žogo (32,250) opravila zanesljivo in brez napak ter si s šestim oziroma četrtim dosežkom pritelovadila nedeljska finalna nastopa, kjer se bo lahko borila za kolajne. V petek je ponovila dobra nastopa s kiji (31,750 točke) in trakom (31,250) ter dodala še dva finala; za sestavo s kiji je prejela šesto oceno, s trakom pa peto.

Poleg Vedenejeve sta prvenca na evropskih prvenstvih opravili dve mladi tekmovalki. Tina Hajdinjak je za sestavo z obročem prejela 21,450 točke, z žogo pa po dveh napakah 22,700, Karina Gerkman Salaujova pa se je dobro predstavila s kiji (23,750) in trakom (21,100).