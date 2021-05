Vedenejeva enajsta v Bakuju

V kvalifikacijskem mnogoboju je bila najboljša Rusinja Darja Trubnikova (98,800 točke) pred Bolgarko Borjano Kalejin (98,525) in rojakinjo Lalo Kramarenko (97,600). Najboljši dve telovadki zadnjih let, svetovni in evropski prvakinji Dina in Arina Averina sta postojanko v Azerbajdžanu izpustili.

Vedenejeva je na 11. mestu zbrala 90,900 točke, najbolje pa je opravila sestavo s trakom, kjer se je s petim dosežkom (21,600) uvrstila v finale.

