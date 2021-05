Kanadčani zaradi covida-19 odpovedali kvalifikacije za Tokio

Gre za ekipe v moški in ženski športni gimnastiki ter ritmični gimnastiki, so zapisali na spletni strani kanadske zveze. Brazilija je ena najbolj prizadetih držav zaradi covida-19 in ima že več kot 416.000 smrtnih žrtev.

"V zvezi s pandemijo je treba skrbeti za varnost na potovanjih v tujino, da bi nastopili na tekmovanjih," je v sporočilu za javnost dejal Ian Moss, generalni direktor kanadske gimnastične zveze.

"Zveza ima zelo podroben protokol za oceno tveganja in zdelo se nam je, da je tveganje za zdravje in varnost vseh udeležencev previsoko, da bi se lahko udeležili tekmovanja," je pojasnil Moss.

Zadnja priložnost bo splavala po vodi

Vseameriško prvenstvo v Rio de Janeiru je bilo za kanadsko gimnastično ekipo zadnja priložnost za uvrstitev dodatnega telovadca in telovadke na OI ter uvrstitev tekmovalke in skupinske sestave v ritmični gimnastiki v Tokio.

Telovadcem, ki so še vedno upali, da bodo potrdili vozovnico za Tokio, so se tako sanje porušile. "Zavedamo se vpliva teh odločitev na naše športnike, zlasti na starejše, ki so toliko let posvetili svojim sanjam, da bi se udeležili olimpijskih iger. V tem težkem času bomo storili vse, da bomo podprli naše športnike in trenerje," je še dodal Moss.