Zdaj še uradno znana usoda EP: Slovenci bodo igrali na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaterpolsko evropsko prvenstvo 2024, na katerem bo nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, bo med 4. in 16. januarjem prihodnje leto v Zagrebu in Dubrovniku na Hrvaškem. Ženske (5.-13.1.) bodo turnir odigrale na Nizozemskem, so danes potrdili pri Evropski plavalni zvezi (Len).