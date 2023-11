Štirje porazi vaterpolistov za konec rednega dela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Tomislav Gradski je imel pri sestavi ekipe veliko težav, saj je bilo zaradi šolskih obveznosti veliko odpovedi.

Mlada slovenska zasedba je na prvi tekmi proti Medveščaku iz Zagreba izgubila s 7:17, na drugi jo je s 24:9 premagal KPK s Korčule. V tretjem obračunu je bil z 18:4 boljši Split, za konec pa z 18:8 še domači Zadar.

Slovenija je regionalno ligo končala s tremi zmagami in enajstimi porazi, v Zadru pa so jo zastopali Marko Zec (Beograd), Luka Ćetković (Budućnost Podgorica), Jurij Seljak, Jan Herzog, Tim Kačič, Miha Šantak, Luka Minić, Mateo Kulenović, Gašper Pajnik (vsi Branik Maribor), Nikola Rajlić, Nejc Osel (oba Triglav Kranj) in Florijan Poličnik (Ljubljana Slovan).

