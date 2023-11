Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska zveza vodnih športov (European Aquatics) je sprejela odločitev glede evropskega prvenstva v vaterpolu, ki bi moralo potekati od 3. do 16. januarja prihodnje leto v Netanji. Prvenstva v Izraelu ne bo, zveza pa se še ni odločila, ali bo prvenstvo prestavila na drugo lokacijo v istem terminu, na drug termin ali pa bo EP odpovedano.

Na prvenstvu stare celine bi igrala tudi slovenska reprezentanca, v diviziji 2 pa so njeni nasprotniki v skupini C Slovaška, Nizozemska in Romunija.

Na evropskem prvenstvu v Netanji bi morali podeliti tudi šest mest za svetovno prvenstvo, ki bo februarja v Dohi, ob tem pa naj bi se po ena moška in ženska ekipa uvrstili na olimpijske igre, zato je negotovost še toliko večja, so sporočili iz slovenske zveze za vaterpolo. Končna odločitev o usodi EP bi lahko padla že do konca tega tedna.