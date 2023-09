Štromajer: Reprezentanca se bo kalila v jadranski ligi II

Slovenski vaterpolisti so v torek dobili nasprotnike za evropsko prvenstvo 2024, ki ga bo med 3. in 16. januarjem prihodnje leto gostil Izrael. V diviziji II se bodo v skupini D pomerili z Nizozemsko, Romunijo in Slovaško. Najboljša priprava za ekipo bo nastopanje v jadranski ligi II, je prepričan selektor Krištof Štromajer.

V diviziji I nastopajo Črna Gora, Španija, Francija in Hrvaška v skupini A ter Gruzija, Madžarska, Italija in Grčija v skupini B. V diviziji II so v skupini C Srbija, Nemčija, Izrael in Malta.

Sistem tekmovanja je nekoliko zapleten. Iz skupin A in B se v četrtfinale neposredno uvrstita prvi dve ekipi. Tretja in četrta pa bosta za četrtfinale igrali v osmini finala z najboljšima reprezentancama skupin C in D.

"V osnovi si še vedno želimo samo napredek. Leto dni po prvenstvu v Splitu lahko rečem, da smo ga dosegli, kakšen pa je, pa bomo videli v Izraelu. Sistem tekmovanja nam je po novem načinu res bolj pisan na kožo. Prej smo vedno dobili dve zelo močni ekipi in tretjo srednje kakovosti. Priložnost je zdaj večja," je žreb za STA pokomentiral selektor Krištof Štromajer.

Krištof Štromajer Foto: Sebastijan Marinič

So na pomembni prelomnici

Vaterpolisti so na pomembni prelomnici. Lani so dobili priložnost na EP, prvo po letu 2006 v Beogradu, potem ko je Evropska plavalna zveza s tekmovanj izključila Rusijo. Sledil je manjši preporod in letos so se Slovenci na domačem turnirju v Kranju prebili na naslednje prvenstvo, pri tem pa sta padli Finska in Švica, nato je Slovenija iztržila še remi (10:10) s favorizirano Romunijo, s katero bo igrala tudi v skupinskem delu EP.

"Romunija in Nizozemska sta favorita skupine, s Slovaki pa se da igrati. Želje pa seveda imamo in moj pogled na vse skupaj je pač tak, da gremo po dve zmagi in osmino finala," je še dejal Štromajer. Ta je priznal tudi, da je vesel, ker v prvem delu v skupini ni Srbije, ki si je s slabim nastopom na zadnjem Ep priigrala divizihjo II.

Še enkrat se je dotaknil tudi remija z Romuni v Kranju: "Nismo odigrali dovolj tekem, da bi lahko naredili resno analizo, lahko pa seveda izhajamo iz tega, da z njimi lahko igramo. Bo pa na EP drugače. Na kvalifikacijskem turnirju smo bili oboji že nekako uvrščeni na EP. Imeli smo nekaj sreče, res pa je, da smo velik del tekme odigrali brez Jaše Kadivca in Benjamina Popovića."

Dva ali trije turnirji

Glavni del priprav bo reprezentanca opravila kar z nastopanjem v regionalni ligi. "Sistem še ni dokončno postavljen in zanesljivo nas čakata dva turnirja, morda trije. In prav igranje v tej ligi je bilo za nas dogovorjeno vnaprej, tako smo se z vodstvom zveze dogovorili že po Splitu. Decembra se bodo nato vse lige ustavile in tudi mi bomo takrat opravili zadnje priprave," je še dejal trener.

"Žal bosta v prvem delu ekipi manjkala Benjamin Popović, ki je službeno odsoten, pa tudi Jaša Kadivec, ki igra za reško Primorje in ima pač drugačne klubske obveznosti. Seveda pa gremo v projekt s širšim spiskom igralcev in priložnost bo dobil tudi kdo, ki ga v kvalifikacijah ni bilo," še pojasnjuje Štromajer.

Foto: Aleksander Sokler

Razmere so zdaj v ekipi mnogo bolj skromne

Ta je bil kapetan slovenske reprezentance pred zdaj natanko 20 leti, ko je evropsko prvenstvo gostil Kranj. Razmere so zdaj v ekipi mnogo bolj skromne in tudi Štromajer priznava, da igralce čaka veliko odrekanja. "Priprave bodo več ali manj v Kranju in večino čaka veliko vožnje, tudi iz Maribora, kjer bo treba zvečer nazaj in nato v ponedeljek v šolo in službo. Odrekanja bodo velika, a tudi želje so takšne."

Vsaj tekem pa reprezentantom ne bo manjkalo. Reprezentante namreč čaka dvojni program, saj bodo s svojimi klubi nastopali tudi v ligi AWL. "Če se mene vpraša, je tekma najboljši trening in seveda je prav, da igrajo čim več tekem. Morali pa bomo paziti in se kdaj seveda tudi spočiti."