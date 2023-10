Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 67. letu starosti je nenadoma umrl prvi selektor črnogorske vaterpolske reprezentance Petar Porobić, so danes potrdili na spletni strani črnogorske vaterpolo zveze, pri kateri je od leta 2013 do 2016 opravljal naloge direktorja.

Porobić je umrl na poti, ko se je vračal z azijskih športnih iger v Hangčouju. Po izteku pogodbe s kitajsko vaterpolsko zvezo naj bi doma v Črni gori prevzel naloge trenerja tamkajšnjega kluba Primorac.

Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, ga je na letu iz Turčije obšla slabost. Porobić je bil še pred dvema dnevoma zadnjič na klopi v finalu azijskih iger, ko je Kitajska izgubila proti Japonski.

Kot trener je Jadran iz Herceg Novega leta 2004 popeljal v finale lige prvakov, v katerem je Jadran izgubil proti Honvedu.

Med letoma 2000 in 2004 je bil prvi pomočnik Nenada Manojlovića v reprezentanci tedanje Zvezne republike Jugoslavije oziroma Srbije in Črne gore ter osvojil dve olimpijski medalji, bronasto leta 2000 in srebrno leta 2004.

V začetku leta 2005 so mu zaupali naloge vodje stroke. S selekcijo Srbije in Črne gore je osvojil zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Montrealu leta 2005.

Z reprezentanco Črne gore, kot njen prvi selektor, je osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu v vaterpolu v Malagi leta 2008, Črno goro je nato popeljal še do zlata v svetovni ligi leta 2009 v Podgorici. Foto: Guliverimage

Bil je tudi selektor Nemčije. S kitajsko žensko reprezentanco je sodeloval na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Leta 1991 je bil tudi trener ženske reprezentance Jugoslavije.

Kot vaterpolist je igral za klub iz rojstnega Kotorja Primorac, pri katerem je leta 1982 začel trenersko pot. Na klubski ravni je treniral tudi Bečej, s katerim je osvojil jugoslovansko prvenstvo in pokal, ruski Šturm Ruza, Galatasaray in Sintez Kazan.

V vaterpolu je užival velik ugled in je opravljal tudi naloge predsednika upravnega odbora Svetovnega združenja vaterpolskih trenerjev.