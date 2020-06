V Tacnu bomo oktobra lahko gledali najboljše divjevodaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravni odbor mednarodne kajakaške zveze (ICF) je v soboto znova sestankoval in iskal rešitve za letošnjo sezono, ki je z izjemo nekaj domačih tekmovanj v posameznih državah praktično ni. V jesenskem delu leta sedaj načrtujejo nekaj tekem svetovnega pokala, med drugim tudi v Tacnu, ki bi svetovni pokal v slalomu gostil med 16. in 18. oktobrom.

ICF je zaradi pandemije koronavirusa odpovedal ali prestavil vsa svetovna prvenstva, saj zaradi omejitev potovanj številni športniki ne bi mogli pripotovati na prvenstva, kar bi vplivalo tudi na regularnost, a v koledarju pušča odprta vrata za organizacijo svetovnih pokalov, saj gre za stopnico nižji nivo tekmovanja in prisotnost vseh držav ni tako nujna.

Po odpovedi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane je ICF Tacnu podelil organizacijo svetovnega pokala, in sicer med 16. in 18. oktobrom. Slalomski svetovni pokal naj bi gostil še francoski Pau (6.-8. november).

V sprintu na mirnih vodah so načrtovano svetovno prvenstvo v neolimpijskih disciplinah prekvalificirali v svetovni pokal, ki naj bi ga Szeged gostil med 23. in 27. septembrom, svetovni pokal v spustu na divjih vodah pa naj bi bil med 23. in 25. oktobrom v La Seu d'Urgellu.

Vsa predvidena tekmovanja bodo morala zadostiti posebnim zahtevam in standardom, ki bodo tekmovalcem, trenerjem in drugim sodelujočim zagotovili varnost.

Svetovno prvenstvo v morskem kajakaštvu na Portugalskem, svetovno prvenstvo v zmajskih čolnih v Indiji ter svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki bi moralo biti prihodnje leto na Novi Zelandiji, so odpovedani.

Ob koncu letošnjega leta bi moral na Filipinih potekati tudi kongres ICF, na katerem bi volili novega predsednika mednarodne zveze, a je bil tudi ta odpovedan. Nadomestni termin je prihodnjega marca ali aprila, najverjetneje pa ga bo gostila Tajska.