V Solkanu največ zmag domačim

V nedeljo so soške brzice gostile še eno tekmo članskega slovenskega pokala in mladinskega evropskega pokala v slalomu na divjih vodah. Tekmovalci domačega kluba so se razveselili treh zmag, slavili so kajakašica Urša Kragelj, kanuistka Alja Kozorog in kanuist Luka Božič. Za edino "gostujočo" zmago je med kajakaši poskrbel Peter Kauzer.